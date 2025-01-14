بالصور: نايف البحر يعيد أسطورة روبن هود من خلال طراد

مسلسل "طراد"

نايف البحر مع فريق العمل- الصورة من المركز الاعلامي لـ ام بي سي

آخر عمل عُرض للفنان نايف البحر

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - بطريقة مختلفة وقصة جديدة، يعيد الفنانأسطورة "روبن هود" من خلال مسلسل جديد بعنوان ""، وهو من تأليف علاء حمزة، وإخراج حكيم جمعة.تدور أحداث العمل حول ""، شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده بطفولته، فنشأ لدى خال فقير الحال، وحين مرض خاله، قصدوالده، طالباً المساعدة منه لتأمين ثمن العلاج لخاله، لكن والده رفض مساعدته، فجعل والده أول ضحاياه، وقرر أن يكون أول من يسرق منه المال، ليتحوّل بعد ذلك إلى لص محترف، شكّل عصابة قامت بسرقات صغيرة، ووضعت خطة للسرقة الكبرى، والهدف سرقة الأشرار وإنصاف المتضررين منهم، وتتوالى الأحداث.المسلسل من بطولة نايف البحر، عبد الله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبد الرحمن نافع، سارة الحربي، بالإضافة إلى آخرين.وكان آخر عمل عُرض للفنان، ولاقى متابعة وتصدر الترند منذ عرض أولى حلقاته، هو مسلسل "ثانوية النسيم"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر،، فهد البتيري، محمد القحطاني، عهود السامر، نورا الياسين، آلاء سالم، محمد القس، نايف الظفيري، جبران الجبران، فارس الخالدي، هند محمد، ريم حبيب، غادة الملا، وسعيد صالح.وتدور أحداثه حول تعيين المدرس عبدالله في مدرسة "ثانوية النسيم"، ليطبق أفضل الطرق التعليمية المبتكرة والمتقدمة، لكنه يواجه العديد من الصعوبات مع طلاب المدرسة، التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة ويتفاجأ منه، والمشاكل التي تنشأ بين الطلاب، ويسعى جاهداً لحلها وجذب الطلاب نحوه؛ بالاهتمام بتعليمهم وتغيير سلوكهم.

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