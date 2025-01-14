تغيير موعد حفل أحلام في موسم الرياض إلى 23 يناير وإليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 04:19 مساءً - تستعد الفنانة أحلام لإحياء حفل بعنوان "ليلة فنانة العرب أحلام" بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، وذلك 23 يناير 2025، بنتظيم من شركة بنش مارك وعلى مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد سيتي.

وكان من المقرر أن تقيم الفنانة أحلام حفلها وحسب الجدول الذي نشر بداية الموسم من قبل المستشار تركي ال الشيخ والشركة المنظمة لحفلات مسرح أبو بكر سالم يوم الجمعة 17 يناير 2025 ولكن أُعلن عن تغيير الموعد إلى 23 يناير

ونشر حساب بنش مارك على الإنستغرام بوستر الحفل وكتب: "عسى الأيام تجمعنا.. وجمعتنا ليلة فنانة العرب أحلام، على مسرح أبو بكر سالم بقيادة المايسترو أمير عبدالمجيد"، كما نشر حساب موسم الرياض على الإنستغرام بوستر الحفل وعلق وكتب: "فنانة العرب أحلام" في ليلة مميزة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد سيتي،

يوم الخميس 23 يناير".

حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم

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يُذكر أن الحفلات المتبقية على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض بنسخته الخامسة حفلتان، كما أعلن عنها بحساب الشركة المنظمة للحفلات بنش مارك وهي 14 فبراير "ليلة الموسيقار عمر خيرت" للموسيقار عمر خيرت، والحفلة الحادية عشرة 21 فبراير بعنوان "حفلة غنائية" سيحييها الفنان تامر عاشور.

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