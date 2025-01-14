شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم تنضم لأبطال مسلسل الحب كله بطولة آسر ياسين فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المخرج تامر محسن تصوير مسلسل الحب كله بطولة النجوم آسر ياسين ودياب ومى عز الدين، المقرر عرضه فى رمضان 2025، من إنتاج ميديا هب سعدى -جوهر، وهو العمل المكون من 15 حلقة، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، حيث انتهى محسن من تصوير ما يقرب من اسبوعان من العمل حتى الآن.

وانضمت الفنانة سما إبراهيم إلى أبطال العمل، حيث تجسد شخصية محورية في أحداث المسلسل، إذ تقدم شخصية والدة آسر ياسين في أحداث المسلسل الذى تدور احداثه في اطار تشويقى اجتماعى.

وتشارك سما إبراهيم في بطولة فيلم البحث عن منفذ السيد رامبو بطولة عصام عمر، والذى يعرض في السينمات حاليا، كما يعرض لها مسلسل موضع عائلى 3 بطولة ماجد الكداونى وحمد روضوان ومحمد شاهين وأخرون، إخراج أحمد الجندى.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.