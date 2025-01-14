شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تنشر صوراً من كواليس فيلمها "الهنا اللى أنا فيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة ياسمين رئيس على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى صورا من كواليس فيلم الهنا اللى أنا فيه، وقد حقق فيلم الهنا اللى أنا فيه لـ ياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض، حيث وصلت إيراداته لأكثر من 30 مليون جنيه فى مصر ويتصدر البوكس أوفيس بالسعودية حيث يقترب من 20 مليون ريال.



الهنا اللي أنا فيه

فيلم الهنا اللى أنا فيه من بطولة ياسمين رئيس، دينا الشربينى، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندى، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى.

وتعد أحدث أعمال ياسمين رئيس مسلسل رقم سرى، عرض على قناة dmc ومنصة watch it الإلكترونية، والعمل من بطولة صدقى صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.



كواليس فيلم الهنا اللي أنا فيه

وعرض مؤخرًا فيلم الفستان الأبيض بطولة ياسمين رئيس، أحمد خالد صالح، أسماء جلال، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي ويشاركه في الإنتاج شركة زا بلانت ستوديوز وياسمين رئيس.

وتدور أحداث فيلم الفستان الأبيض في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة للبحث عن فستان آخر.



الهنا اللي أنا فيه

وشاركت ياسمين رئيس في رمضان 2024 بمسلسل جودر، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة ياسر جلال، نور، تارا عماد، وليد فواز، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيرى.