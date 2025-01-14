شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية أبناء فنانى مصر تنعى نجل رياض القصبجى والان مع تفاصيل الخبر

نعت جمعية أبناء فنانى مصر فتحى القصبجى نجل الراحل رياض القصبجى، وجاء بيان النعى "إنا لله وإنا إليه راجعون، تنعى جمعية أبناء فنانى مصر وفاة العضو الزميل فتحى رياض القصبجى نجل الفنان الكبير الراحل رياض القصبجى، نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان".

وكشف المستشار ماضى توفيق الدقن، كواليس وفاة فتحى نجل الراحل رياض القصبجى، حيث قال لـ الخليج 365 إن فتحى هو نجل القصبجى الوحيد، وأن نجل فتحى هاتفه فى فجر اليوم الثلاثاء وأبلغه بوفاة والده وكانت صدمة بالنسبة له.



نعي الجمعية

وأوضح المستشار ماضي نجل توفيق الدقن، أن جنازة الراحل شيعت من منزله حيث صلى على جثمانه في مسجد بجوار المنزل بحضور المقربين.

الفنان الراحل رياض القصبجى، اشتهر بدور الشاويش عطية، وقدم ثنائيا ناجحا مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، واستطاع أن يكون من النجوم الكوميديانات وكان له مذاق مختلف وتفرد فى مجاله على الرغم من أنه كان من النجوم السنيدة للبطل.

ولد رياض القصبجى فى مدينة جرجا بسوهاج، يوم 13 سبتمبر عام 1903، هرب إلى الإسكندرية بسبب الثأر، وظل يبحث عن عمل حتى حصل على وظيفة "كمسارى" فى السكة الحديد، وأقام في منزل يواجه مسكن أشهر مجرمتين في تاريخ مصر "ريا وسكينة"، ونظراً لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد ،وأصبح عضوا بارزا بهذه الفرقة، وكان يشعر بالرضا عن حاله.

وبجوار العمل قرر التدريب على رياضة البوكس، وشاءت الظروف أن يشاهده المخرج توجو مزراحي أثناء تصوير فيلم "سلفني 3 جنيه"، واسند له دورا صغيرا نظرا لبنيانه القوي، وحصل على أجر 50 قرشا، وانتقل القصبجي إلى القاهرة، وتعرف على شكوكو، وعشق القصبجي السينما وقرر أن يعمل بالمهنة التي يحبها، وانضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة، وفرقة أحمد الشامي، وعلي الكسار وجورج ودولت أبيض، وأخيرا فرقة إسماعيل يس المسرحية.

في 23 أبريل عام 1963 لفظ القصبجي أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز الـ 60 عاما وحتي تكتمل فصول المأساة التي بدأت بالتهام المرض لجسده انتهت بأن أسرته لم تجد ما يغطي تكاليف جنازته.