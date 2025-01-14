شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات إنتاج أمريكية تتبرع بالملايين للمتضررين من حرائق لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت 4 شركات إنتاج أمريكية لإغاثة المتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، وهذه قائمة بالشركات والمبالغ التي تبرعوا بها:

تبرعت شركة Warner Bros بمبلغ 15 مليون دولار.

تبرعت شركة Netflix بمبلغ 10 ملايين دولار.

تبرعت Comcast شركة بمبلغ 10 ملايين دولار.

تبرعت شركة Sony بمبلغ 5 ملايين دولار.



شركات الإنتاج

فى نفس السياق عبر النجم العالمى جون كلود فان دام عن امتنانه لكل رجال الإطفاء من خلال فيديو جديد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، قائلاً: "أشكر كل رجال الإطفاء الذين يقومون بعملهم في ظل هذه الظروف العصيبة".

وتابع فام دام قائلاً: "يساعد رجال الإطفاء في محاولة إخماد الحرائق بجانب إنقاذ المواطنين والحيوانات، أنتم تستحقون مرتبات وحياة أفضل مننا الممثلين، شكرًا لكم جميعًا، وأحبكم".