شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة شائعة انفصال أحمد السقا وزوجته مها الصغير؟ والسقا يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع النجم أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير فى فخ شائعات الانفصال مجدداً عبر وسائل السوشيال ميديا، حيث تناول رواد المواقع والسوشيال ميديا خبر انفصالهما، وذلك يرجع إلى حذف مها الصغير صورها مع السقا على حسابها على موقع إنستجرام، وهو الأمر الذى نفاه تماماً أحمد السقا فى تصريح خاص لـ الخليج 365، وأكد أنه سيتخذ الإجراءات القانوينة ضد مروجى الشائعات، لاسيما أن أبناءه يتأذون نفسياً بسبب تلك الشائعات.

وتطارد الشائعات أحمد السقا وزوجته مها الصغير على مدار سنوات، وهو الأمر الذى اعتاد عليه الثنائى فى السنوات الماضية، خاصة أن هناك متربصين بعلاقتهما على الدوام، والحقيقة أن عشرة كبيرة بينهما وتفاصيل مميزة بين الثنائى فى الوسط الفنى.

يشار إلى أن أحمد السقا يصور حاليا فيلمه الجديد بعنوان أحمد وأحمد مع النجم أحمد فهمى، من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج أحمد بدوى فيلم سكوير، ومن المقرر طرحه بدور العرض في عيد الأضحى المقبل.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة أنهما أصدقاء فى الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

يشار إلى أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.