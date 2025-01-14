شوهت ملامحها وأفلست.. وفاة جوسلين مدمنة عمليات التجميل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: توفيت جوسلين وايلدنشتاين، سيدة المجتمع النيويوركية الملقبة بـ "المرأة القطة"، عن عمر ناهز 84 عامًا، ورحلت بعد أن شوهت ملامحها، وأنفقت ثروتها الضخمة كاملة، وأعلنت افلاسها.

وقال شريكها لويد كلاين لوكالة فرانس برس إن ويلدنشتاين توفيت بسبب الانسداد الرئوي في قصر باريسي يوم الثلاثاء، بحسب صحيفة "نيويورك بوست"، والانسداد الرئوي هو جلطة دموية تعمل على منع وتوقف تدفق الدم إلى أحد الشرايين في الرئة، وفقًا لمايو كلينيك.

تتكون الجلطة الدموية عادة في وريد عميق في ساق الشخص ثم تنتقل إلى الرئة. وفي حالات نادرة، يمكن أن تتكون الجلطة في وريد في جزء آخر من الجسم.

مدمنة عمليات التجميل



اشتهرت وايلدنشتاين بملامحها التي تشبه ملامح القطط وإدمانها على الجراحة التجميلية، وتصدرت عناوين الأخبار لأول مرة في أواخر التسعينيات عندما انفصلت عن زوجها جامع الأعمال الفنية الثري أليك وايلدنشتاين بعد اكتشافه "في السرير مع عارضة أزياء روسية تبلغ من العمر 19 عامًا".

جعلها طلاقها واحدة من أغنى أغنياء العالم بعد حصولها على تسوية بقيمة 2.5 مليار دولار. كما حصلت على 100 مليون دولار إضافية في شكل دفعات سنوية من أليك لمدة 13 عامًا.

ولكن بحلول عام 2018، اختفت هذه الثروة الضخمة. فقد تقدم ويلدنستاين بطلب إفلاس في نيويورك، وكتب في بيان خطي: ​​"أنا عاطلة عن العمل ودخلي الوحيد هو الضمان الاجتماعي". وأضافت: "ألجأ في كثير من الأحيان إلى الأصدقاء والعائلة من أجل سداد نفقاتي المستمرة".

قصة حب "متوترة"

بعد إنهاء زواجها من أليك، الذي توفي في عام 2008 عن عمر يناهز 67 عامًا، بدأت وايلدينشتاين قصة حب مضطربة استمرت عقدين من الزمان مع مصمم الأزياء لويد كلاين بدءًا من عام 2003.

تصدرت ويلدنشتاين عناوين الأخبار في عام 2016 عندما ألقي القبض عليها بتهمة طعن عشيقها بمقص أثناء نقاش في شقتها في برج ترامب في نيويورك.

وبعد أيام، تم حجز كلاين بتهمة السرقة والاعتداء بقصد التسبب في إصابة جسدية والمزيد بعد أن حاول استعادة متعلقاته من الشقة.

تم إسقاط التهم الموجهة إلى كلاين في كانون الثاني (يناير) 2017 بسبب عدم وجود أدلة، بينما تم إسقاط التهم الموجهة إلى جوسلين في شباط (فبراير) 2017 بعد لم شمل الزوجين. وسرعان ما تمت خطبتهما، يقال إن وايلدنشتاين وكلاين كانا لا يزالان مرتبطين حتى وفاة الشخصية الاجتماعية.

لقد تم توثيق ورصد هوس السيدة جوسلين وايلدنشتاين بالجراحات التجميلية على مر السنين. ومع ذلك، فقد ادعت في شباط (فبراير) أنها لم تخضع أبدًا لجراحة تجميلية.

وقالت لصحيفة "صن" اللندنية : "لم أخضع لجراحة تجميل، أنا خائفة مما قد يحدث، ولا أحب أن يكون لدي شيء ثقيل. في بعض الأحيان يكون ثقيلًا بعض الشيء ومرعبًا".

ويقال إن وايلدنستاين بدأت الخضوع لعمليات جراحية أثناء زواجها من أليك، الذي وصفته ذات مرة بأنه "يكره كبار السن".

واتُهمت جوسلين ويلدنشتاين بمهاجمة صديقها، لويد كلاين، 52 عامًا، بسبب قطعة من أواني الطبخ المكسورة، وبحسب بعض الروايات، فقد أرادت أن تبدو مثل القطط بسبب حب زوجها للقطط.

ورغم كل شيء فقد رفضت فكرة أن ملامح وجهها المميزة كانت نتيجة لجراحة تجميلية. وقالت في ذلك الوقت: ""إذا عرضت عليك صور جدتي، فإن ما تراه هو هذه العيون - عيون القطط - وعظام الخد المرتفعة"".

على أي حال وصفها البعض بأنها مجنونة، ووفقاً لما جاء في مجلة فانيتي فير. "كانت تعتقد أنها تستطيع إصلاح وجهها مثل قطعة أثاث. الجلد لا يعمل بهذه الطريقة. لكنها لم تكن تستمع".