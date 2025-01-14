شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن رياض القصبجى الوحيد.. رحل فجرا وشيعت جنازته بحضور الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المستشار ماضى توفيق الدقن، كواليس وفاة فتحى نجل الراحل رياض القصبجى، حيث قال لـ"الخليج 365" إن فتحى هو نجل القصبجى الوحيد، وأن نجل فتحى هاتفه فجر اليوم الثلاثاء وأبلغه بوفاة والده، وكانت صدمة بالنسبة له.

وأوضح المستشار ماضى نجل توفيق الدقن، أن جنازة الراحل شيعت من منزله حيث صلى على جثمانه فى مسجد بجوار المنزل بحضور المقربين.

فتحى القصبجى نجل الفنان الرحل رياض القصبجى الشهير بـ"الشاويش عطية"، أعلن وفاته اليوم، ماضى الدقن، حيث نشر صورته مع فتحى القصبجى على حسابه بموقع فيس بوك وكتب: "انتقل إلى رحمة الله تعالى الأخ والصديق فتحي رياض القصبجى، تغمد الله الفقيد الغالى بوافر الرحمة والمغفرة".

الفنان الراحل رياض القصبجى، اشتهر بدور الشاويش عطية، وقدم ثنائيا ناجحا مع الفنان الراحل إسماعيل ياسين، واستطاع أن يكون من النجوم الكوميديانات وكان له مذاق مختلف وتفرد فى مجاله على الرغم من أنه كان من النجوم السنيدة للبطل.

ولد رياض القصبجى فى مدينة جرجا بسوهاج، يوم 13 سبتمبر عام 1903، هرب إلى الإسكندرية بسبب الثأر، وظل يبحث عن عمل حتى حصل على وظيفة "كمسارى" فى السكة الحديد، وأقام في منزل يواجه مسكن أشهر مجرمتين في تاريخ مصر "ريا وسكينة"، ونظراً لحبه واهتمامه المبكر بالتمثيل انضم إلى فرقة التمثيل الخاصة بالسكة الحديد ،وأصبح عضوا بارزا بهذه الفرقة، وكان يشعر بالرضا عن حاله.

وبجوار العمل قرر التدريب على رياضة البوكس، وشاءت الظروف أن يشاهده المخرج توجو مزراحي أثناء تصوير فيلم "سلفني 3 جنيه"، واسند له دورا صغيرا نظرا لبنيانه القوي، وحصل على أجر 50 قرشا، وانتقل القصبجي إلى القاهرة، وتعرف على شكوكو، وعشق القصبجي السينما وقرر أن يعمل بالمهنة التي يحبها، وانضم لفرق مسرحية عديدة منها فرقة الهواة، وفرقة أحمد الشامي، وعلي الكسار وجورج ودولت أبيض، وأخيرا فرقة إسماعيل يس المسرحية.

في 23 أبريل عام 1963 لفظ القصبجي أنفاسه الأخيرة عن عمر ناهز الـ 60 عاما وحتي تكتمل فصول المأساة التي بدأت بالتهام المرض لجسده انتهت بأن أسرته لم تجد ما يغطي تكاليف جنازته.