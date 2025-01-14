شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعلن نفاد تذاكر حفل "ليلة فى حب العندليب" قبل موعدها بـ15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة د.لمياء زايد عن نفاد تذاكر حفل "ليلة فى حب العندليب عبد الحليم حافظ المقرر إقامتها يوم 23 يناير الجارى بمسرح معهد الموسيقى العربية حسين، والذى يشارك فيها نجوم المستقبل من مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو د. سهير حسين ومن ضمن النجوم المشاركين كل من منتصر التيجانى ومريم مكين وأدهم الكاشف ومحمد البحيرى وجنى احمد ولاما حازم ويقدم كل منمهما فصلا من اغانى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.





ولد عبد الحليم حافظ فى 21 يونيو 1929 بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، واسمه الحقيقى عبد الحليم شبانة، وهو الابن الأصغر بين أربعة إخوة هم إسماعيل ومحمد وعليا، وتوفيت والدته بعد ولادته بأيام وقبل أن يتم عبد الحليم عامه الأول توفى والده ليعيش اليتم من جهة الأب كما عاشه من جهة الأم من قبل ليعيش بعدها فى بيت خاله الحاج متولى عماشة.

47 عاما مرت على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذى توافق 30 مارس، حيث توفى فى مثل هذا اليوم من عام 1977 فى لندن، بعد مسيرة حافلة بالعطاء الفنى، قدم خلالها العديد من الأغانى والأفلام السينمائية التى مازالت عالقة فى أذهان الجماهير والمشاهدين.

ورغم مرور كل هذه السنوات على رحيل العندليب إلا أن الحديث عن المطرب الراحل لا ينته، لاسيما أن أغانيه وأفلامه وقصص النجوم مازال الجمهور يتابعها حتى الآن، فأغانيه مازالت يسمعها الجمهور فى كل المناسبات سواء الفرح أو الحزن أو الرومانسية وكذلك الوطنية، حيث استطاع تخليد اسمه كواحد من أهم نجوم الغناء فى مختلف الأجيال، ولكنه ظل وسيبقى بفنه وإبداعه فى ذاكرة الأجيال علامة من علامات الطرب والغناء لم ير الزمان مثيلا لها.