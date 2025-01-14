شكرا لقرائتكم خبر عن جيسيكا سيمبسون عن علاقتها بزوجها إريك جونسون: موقفنا مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع people أن النجمة العالمية جيسيكا سيمبسون وزوجها لاعب كرة القدم الأمريكية السابق إريك جونسون يأخذان بعض الوقت بعيدًا عن بعضهما البعض بعد 10 سنوات من الزواج.

وقالت سيمبسون في بيان لمجلة people: "أنا وإريك نعيش منفصلين ونواجه موقفًا مؤلمًا في زواجنا، ولكن أطفالنا يأتون في المقام الأول، ونحن نركز على ما هو الأفضل لهم، نحن ممتنون لكل الحب والدعم الذي يأتي في طريقنا، ونقدر الخصوصية الآن بينما نعمل من خلال هذا كعائلة".

تأتى الأخبار بعد أقل من أسبوع من نشر سيمبسون - التى لديها ثلاثة أطفال من جونسون - صورة شخصية على إنستجرام، لتذكير متابعيها بأن "الحياة قصيرة.. ابتسم بينما لا يزال لديك أسنان".

وتم رصد جونسون بدون خاتم زواجه في نوفمبر من العام الماضى 2024، في نفس الوقت تقريبًا الذي أعلنت فيه سيمبسون "عودتها" إلى الموسيقى بمنشور غامض على إنستجرام يضم صورًا لها في استوديو تسجيل، وعلقت على الصور قائلة: "مقابلات في غرفة الموسيقى الخاصة بي في ناشفيل حيث اكتشفت سحري الفريد، وهذه العودة شخصية، اعتذار لنفسي عن تحمل كل شيء لم أستحقه".

وأخبر مصدر مجلة people بعد أيام أن مغنية أغنية "With You" وزوجها "يعيشان حياة منفصلة تمامًا".

تزوج سيمبسون وجونسون في يوليو 2014 بعد أربع سنوات من المواعدة ولديهما ثلاثة أطفال ابنتان ماكسويل "ماكسي" درو، 12 عامًا، وبيردي ماي، 5 سنوات، وابن إيس نوت، 11 عامًا.

التقى الزوجان لأول مرة من خلال صديق مشترك في عام 2010 وتمت خطبتهما في نوفمبر من ذلك العام بعد ستة أشهر من المواعدة.



جيسيكا سيمبسون وإريك جونسون بدون خاتم الزواج



جيسيكا سيمبسون وإريك جونسون وعائلتهما