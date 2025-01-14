شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز الكاتب حاتم حافظ فى المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الحساب الشخصى للكاتب حاتم حافظ على موقع فيس بوك عن احتجازه فى المستشفى بعد إصابة بالتهاب رئوى، حيث كتب الحساب: "حاتم محجوز في المستشفى من أول امبارح بالليل، الحمد لله استبعدوا الاشتباه في ذبحة، واتشخصت الحالة بالتهاب فيروسي وبكتيري في الرئتين، دعواتكم يعدي النوبة على خير".



حاتم حافظ

الكاتب حاتم حافظ ينتظر عرض مسلسل صفحة بيضا للنجمة حنان مطاوع بدءًا من يوم الأحد المقبل على قناة ON، وهو العمل الذى يعود به إلى بعد غياب ما يقرب 6 سنوات، منذ أن قدم آخر أعماله مسلسل "الشارع اللي ورانا"، عام 2018، وهو من بطولة درة، لبلبة، فاروق الفيشاوى، أحمد حاتم، نسرين أمين، نهى عابدين، وغيرهم من الفنانين، وإخراج مجدي الهوارى.

مسلسل صفحة بيضا من تأليف حاتم حافظ وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وبطولة حنان مطاوع، سامى الشيخ، مها نصار، أحمد الرافعى، نور محمود، عمر الشناوى، أحمد الشامي، ميمى جمال، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، كريم عبد الخالق، أحمد والى، وحسن العدل وعدد آخر من الفنانين.

تحدث حاتم حافظ عن كواليس "صفحة بيضا" وقال لـ"الخليج 365": "المسلسل كان مشروعًا مشتركًا بيني وبين حنان مطاوع من حوالي 4 سنين وكان بيتأجل، لحد ما تحمست الشركة المتحدة وشركة أروما للعمل، واشتغلنا عليه".

وعن تعاونه مع النجمة حنان مطاوع، أشار: "الكواليس مع حنان مطاوع لطيفة جدًا، فهي شخص فاهم جيدًا للدراما، وبنتناقش دائمًا في كل ما يخص العمل للخروج به في أحسن صورة"، لافتًا إلى أن العمل يشهد التعاون الأول مع المخرج أحمد حسن، بعد عدة مشاريع سابقة لم تتم، حيث قال: "التفاهم بيننا كبير جدًا، وأنا سعيد بمجموعة الممثلين اللي معانا وفرحان بشكل خاص بالفنانة ميمي جمال اللي الناس هتشوفها بشكل مختلف".