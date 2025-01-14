شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الغناء اللبنانيون يؤجلون أعمالهم الغنائية لحين استقرار الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر عدد من المطربين اللبنانيين دعم بلدهم وذلك بسبب ظروف تمر بها مؤخرًا، حيث قرر عدد من نجوم الغناء، تعليق أنشطتهم الفنية، تضامنًا مع الشعب اللبناني، حيث رأى بعضهم أنه ليس من المنطقي طرح أغانى أو ألبومات، في التقرير التالية يرصد ”الخليج 365” أشهر مطربين وقف نزوال أغانى بسبب وضوع لبنان.

نجوى كرم

انتهت المطربة اللبنانية نجوى كرم من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ع توقيت قلبى"، كما صورتها على طريقه الفيديو كليب، من كلمات مازن ضاهر وألحان عماد شمس الدين وتوزيع هادي شرارة، في نفس سياق انتهت من تسجيل عدد كبير من أغانى جديدة ولكن تأجيل نزول حتى يستقر وضوع الحالي بلبنان، حتى تطرح على فترة متباعدة على يوتيوب.



نجوى كرم

ملحم زين

يستعد المطرب اللبناني ملحم زين، خلال شهر فبراير المقبل بعد أن تكون الاستقرار وضوع بلبنان، لطرح مينى ألبوم، والذي لم يستقر على اسمه حتى الآن، يضم 6 أغانٍ، وتعاون في توزيع الأغانى جمال ياسين وعمر صباغ.



ملحم زين

ومن أبرز أغانى المينى ألبوم: الأولى تحمل اسم "حلفتلك" من كلمات وألحان مروان خوري، والثانية "كوكبي" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والثالثة بعنوان "الحب مقدس" من كلمات وألحان إيفان نصوح، والرابعة بعنوان "ألف مبروك" من كلمات وألحان رامي شلهوب.

نوال الزغبى

انتهت المطربة اللبنانية نوال الزغبى، من 5 أغنيات ضمن ألبومها الجديد وما زالت في مرحلة اختيار الأغانى المتبقية، المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بعد أن يستقر وضوع بلبنان، وتتعاون نوال الزغبى فيها مع عدد من الكبار الملحنين والشعراء من بينهم الملحن عزيز الشافعى، ويضم الألبوم عددًا من لهجات اللبنانية والمصرية.