8 مكرمين خليجيين في Joy Awards لعام 2025.. تعرفوا إليهم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 14 يناير 2025 10:27 صباحاً - مع اقتراب العد التنازلي لأضخم حدث بموسم الرياض ينتظره الكثير، وبحضور سعودي وخليجي وعربي وعالمي لنجوم ومشاهير في كل عام لحفل توزيع جوائز Joy Awards، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، منذ أشهر عن أسماء 8 مكرمين من السعودية ودول الخليج العربي، من خلال تغريدة غرّد بها على منصة إكس، وكتب: "إن شاء الله سيتم تكريم النجوم الغاليين علينا في Joy في موسم الرياض القادم، إذا الله عطانا وعطاهم عمر بإذن الله".

ونشر صورهم وهم الفنان سعد حضر، محمد الطويان، عبد الرحمن الخطيب، علي إبراهيم، إبراهيم الصلال، مريم الصالح، عبد الرحمن العقل، غانم السليطي، كل هؤلاء قدموا العديد من الأعمال المميزة. ومن خلال هذا التقرير سنتعرف إليهم وأبرز إنجازاتهم:

الفنان سعد خضر

الفنان سعد خضر- صورة أرشيفية

سعد خضر في سطور

أول فنان هو، وهو فنان سعودي من الشخصيات التي ستُكرّم بـبعد مسيرة حافلة بالإنجازات الفنية، فهو أول مَن قدّم فيلماً سينمائياً سعودياً حمل اسم: "موعد مع المجهول"؛ حيث كتب القصة وأنتجها، بالإضافة إلى نشاطاته الفنية بالدراما والإذاعة.الفنان سعد خضر ممثل ومخرج ومنتج وعازف كمان، وُلد بمكة المكرمة عام 1946، ولكنه درس وعاش بمدينة الرياض. قبل دخوله عالم الفن، عمل بعدة أماكن، كان منها: القوات المسلحة السعودية، ثم عمل بوزارة الصحة.

بدايات سعد خضر الفنية كانت عند افتتاح إذاعة الرياض؛ حيث قدّم عدداً من البرامج فيها. وعندما تم افتتاح التليفزيون السعودي انضم إليه، وبدأ من خلال برامج الأطفال. بعد ذلك قدّم عدداً من المشاهد التمثيلية مع الفنان أحمد الهذيل، واشتهر بشخصية "فرج الله"، وعُرف بين الناس بها للدور الذي قدّمه.

أبرز أعمال الفنان سعد خضر

الفنان محمد الطويان

محمد الطويان -الصورة من صفحة محبي محمد الطويان على الفيس بوك

الفنان محمد الطويان في سطور

أبرز الأعمال التي قدّمهافي بداياته كانت للطفل، منها: "المراية"، "الخوف"، "الموت". كما قدّم بعدها عدداً من المسلسلات، كان منها: مسلسل"وحشي قاتل حمزة"، "سكرتير في البيت"، "فرج الله والزمان"، "أحلام سعيدة يا حسن"، "ابنتي"، "حكاية مثل"، "صور من الحياة"، "أيام لا تُنسى"، "الضيف الغريب"، "مهاجر بلا زاد"، "يا كد مالك خلف"، "الصقر"، "الدمعة الحمراء"، "وجه بن فهره"، "لا يحوشك حبروك"، "اليتيم"، "الغافلون"، "الوهم"، "المنسية"، "كهف المغاريب"، "الرمضاء"، "السهام الجارحة"، "قصة مثل"، "بيت الأشباح"، "الليل والمصباح"، "الأمثال الشعبية"، "الغريب"، "جروح باردة"، "وينك يا درب الغنيمة"، "أبوالطيب المتنبي"، "مشاعل النور"، "الأرملة"، "امرأة لا تشبه القمر"، "أوراق سجينة"، "هوامير الصحراء"، و"بدون فلتر".أما الفنان الثاني فهو الفنان السعودي محمد الطويان الذي تمكن من الجمع بين التمثيل والتأليف، وكذلك ما لا يعرفه جمهوره عنه، أنه فنان تشكيليوهو من مواليد بريدة، وهي مقر الإمارة في منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية وأكبر مدن القصيم؛ حيث وُلد عام 1945، درس في الولايات المتحدة الأمريكية وبعدها عاد إلى السعودية. متزوّج ولديه 4 أبناء وهم: فراس، وليد، وائل، راكان.

بدأ الطويان مسيرته الفنية في مرحلة الستينيات، وهو أحد الرموز المهمة في تطور الدراما السعودية؛ حيث شارك بأعمال عديدة، وكذلك اكتشف مواهب فنية ظهرت، وله بصمة لا تُنسى في عالم الفن السعودي. وقد تم تكريمه في افتتاح المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الرابعة عام 2024م، وحصل على جائزة تقديرية عن أعماله وإسهاماته البارزة بمجال الفن.

بدأ الطويان دخول عالم الفن من خلال تقديم عدد من السهرات، منها: "السعد وعد" والذي جسّد فيه دور "حظيظ". وعُرف بين جمهوره لفترة زمينة طويلة بهذا الاسم؛ نظراً لنجاحه في تجسيد الدور، وبقي بذاكرة متابعيه. وشارك معه العمل نخبة من الفنانين من السعودية والأردن، وهو من إخراج عروة زريقات، وﺗﺄﻟﻴﻒ عصام خوقير، وسيناريو فؤاد الشوملي، ومن بطولته بالإضافة إلى: الفنانة إيمان صفا، داوود جلاجل، عبدالرحمن المقرن، سميرة خوري، والراحل بكر الشدي.

كما عمل بمسلسل "عودة عصويد" من تأليف وإخراج عدنان إبراهيم، وبمشاركة نخبة من الفنانين بالسعودية ومن سوريا، من أبرزهم: عبدالرحمن الخريجي، عبدالعزيز المبدل، عبدالرحمن الخطيب، منى واصف، محمد العلي، راشد الشمراني، خالد سامي، ناصر القصبي، عبدالله السدحان، أمانة والي، سلوى نورالدين، خالد السالم، محمد الكنهل، وبعدها توالت الأعمال. منها: مسلسل "فرج الله والزمان"، "أحلام سعيدة"، "أصايل"، "لعبة الكبار"، "خلك معي"، "أبو رش رش"، "طاش ما طاش"، "غشمشم"، "سلفي"، "لعبة الكبار" و"مكان في القلب"، "عقاب"، "ماشي"، "ملف علاقي"، "أبوالملايين"، "ظل الحلم"، "كلنا عيال قرية"، "شوف الدنيا"، "لعبة الشيطان"، "عندما يكتمل القمر"، "ضرب الرمل"، "وصية بدر".

آخر ثلاثة أعمال حديثة

مشاركاته في المسرح والسينما

الفنان عبد الرحمن الخطيب

عبد الرحمن الخطيب- الصورة من حسابه على تويتر

عبد الرحمن الخطيب في سطور

وكانت آخر ثلاثة أعمال قدّمها الفنانوتم عرضها: مسلسل"مرزوقة" من إﺧﺮاﺝ عمر الديني، وﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، وبطولة: ريم عبدالله، محمد الطويان، محمد القس، بدر محسن، فوز عبدالله، وائل خواجي، "العاصوف" من إﺧﺮاﺝ المثنى صبح، وﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالرحمن الوابلي، وبطولة: ناصر القصبي، عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، ريماس منصور، حبيب الحبيب، و"طاش العودة" من إﺧﺮاﺝ محمد القفاص، وﺗﺄﻟﻴﻒ عنبر الدوسري، وسامي الفليح. وبطولة: ناصر القصبي، عبدالله السدحان، راشد الشمراني، محمد الطويان، يوسف الجراح، بشير الغنيم.خلال مسيرته الفنية، شارك الفنانبأعمال مسرحية، وهي مسرحية "طبيب بالمشعاب"، "سقوط الحساب". كما شارك بعمل سينمائي من خلال فيلم "مندوب الليل".الفنان الثالث هو الفنان السعودي عبد الرحمن الخطيب وهو ممثل ومنتج وعضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للمنتجين والموزعين السعوديين، ولد في 1949.يمكنكم التعرف إلى قصة الفنان عبد الرحمن الخطيب مع زوجاتهعدد من المشاركات بالأعمال الدرامية وأيضاً السهرات التلفزيونية، وكذلك عمل بالمسرح، دخل عالم الفن من خلال برنامج بعنوان "أمن وأمان" بعد ذلك شارك بمسرحية طبيب بالمشعاب، من ﺇﺧﺮاﺝ إبراهيم الحمدان، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ إبراهيم الحمدان ومن بطولة محمد العلي، علي ابراهيم، عبدالرحمن الخطيب، محمد الطويان.

ابرز أعماله مسلسل "عودة عصويد"، "عائلة فوق تنور ساخن"، "أحلام لا تعرف الدموع"، "كلنا عيال قرية"، "ابن قزمان"، "الأمانة"، "السحارة"، "عزف الدموع"، "العود"، "مزحة برزحة"، "أبجد هوز"، "ألو مرحبا"، "عزف الدموع"، "هذا حنا"، و"ظلال ورمال".

تجربة تقديم البرامج

الفنان علي إبراهيم

علي إبراهيم الصورة من حسابه على تويتر

علي إبراهيم في سطور

أعمال الفنان علي إبراهيم الدرامية

خاضتجربة تقديم البرامج والحملات الإعلامية لجهات مختلفة رسمية وتجارية منها: العربية للجميع، التعداد السكاني، الصقور.الفنان الرابع هو الفنان السعوديقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال.الفنان علي إبراهيم هو فنان تشكيلي كاتب مسرحي وتلفزيوني وإذاعي، معلم تربية فنية سابق وفنان ومنتج وُلد في الرياض عام 1946، ويعَد من الفنانين السعوديين القدامى، وأحد رواد الدراما والمسرح فيها. برز من خلال أعمال للإذاعة وكذلك الدراما والمسرح وتقديم البرامج والسينما. وعمل ببداياته في السلك التعليمي كمعلم. له من الأبناء: غادة، فوزي، إبراهيم، أمل، ثامر، باسم، منى، وسارة.شارك الفنانبمسلسلات عديدة، كان منها: مسلسل "وراك وراك"،"سكرتير في البيت"، "فرج الله والزمان"، "أحلام سعيدة يا حسن"، "فقيه العرب"، "فاعل خير"، "بنتي"، "أيام لا تُنسى"، "حكاية مثل"، "أعداد مجهولة"، "الضيف الغريب"، "يا كد مالك خلف"، "مقالب من الحياة"، "فارس من الجنوب"، "شمعة تحترق"، "اللي خذته المدينة"، "الجفاف يقتل الندى"، "فارس من الجنوب"، "ألم وحرمان"، "رفاقة درب"، "عائلة فوق تنور ساخن"، "الأول تحول"، "وادي الغزلان"، "عندما ينقشع الضباب"، "بداية نهاية"، "حكايات قصيرة"، "لا للمخدرات"، "خلك معي"، "لينة"، "أمثال ولكن"، "وبالوالدين إحساناً"، "خط البداية"، "أحلام ضائعة"، "محبوب الطيور"، "عودة الطيور"، "أساطير شعبية"، "خلف خلاف"، "من الواحد إلى المليون"، "مثلك عارف"، "فرط الرمان"، "شروق"، "دولاب الزمن"، "طاش ما طاش"، "تسونامي"، "كلنا عيال قرية"، "الخادمة"، "ماشي"، "أيام وليالي"، "حربش بربش"، "بدون فلتر"، "وصية بدر"، "إسعاف"، "شباب البومب"، و"الزاهرية".

آخر عمل له كان فيلماً سينمائياً مع الفنان عبدالله السدحان وزياد العمري بعنوان "ليل نهار".

الفنان إبراهيم الصلال

إبراهيم الصلال- الصورة من حساب الفنان على تويتر

أبرز أعمال الفنان إبراهيم الصلال المسرحية

أبرز السهرات التلفزيونيه لإبراهيم الصلال

أبرز الأعمال الإذاعية والأوبريتات

أبرز الأعمال الدرامية للفنان إبراهيم الصلال

أعمال إبراهيم الصلال السينمائية

الجوائز والتكريمات التي حصل عليه الفنان إبراهيم الصلال

الفنان الخامس هو الفنان السعودي إبراهيم الصلال المقيم بدولة الكويت وهو من مواليد 1940، كان من المعاصرين للحركة المسرحية في الكويت، حصل على دبلوم السكرتارية بعلوم الإدارة من بريطانيا، له من الأبناء خالد، مزعل، أحمد، عبدالناصر. قدم أعمالاً عديدة للمسرح، وكذلك للدراما وأعلن اعتزاله التمثيل بسبب حالته الصحية، لكنه تراجع بعد أن أقنعه وزير الإعلام الشيخ سلمان الصباح والفنان عبدالعزيز المسلم وعاد من خلال مسلسل "الليوان".بدأ الفنانمشواره الفني بالعمل المسرحي، وكان من أبرز مسرحياته مسرحية "سكانه مرته"، "غلط ياناس"، "الجنون فنون"، "كازينو أم عنبر"، "يمهل ولا يهمل"، "حرامي آخر موديل"، "هدوا المسلسل"، "انتخبوني"، "اصبر وتشوف"، "صورة"، "العلامة هدهد"، "كاوبوي في الدبدبة"، "رزنامة"، "مدير طرطور"، "1 2 3 4 بم"، "إبراهيم الثالث"، "فوضى"، "حفلة على الخازوق"، "عريس لبنت السلطان"، "عمارة رقم 20"، "للصبر حدود"، "المهرج"، "فرسان المناخ"، "صبوحة"، "فرحة أمة"،" الأوانس"، "هذا سيفوه"، "كماشة"، "هالو بانكوك"، "الثمن"، "عاصفة الصحراء"، "الحرمنة"، "جنون البشر"، و"ينانوة الفريج".قدم الفنانأيضاً عدداً من السهرات التلفزيونية كان منها سهرة، "قاتل للإيجار"، "إلى أين"، "الإنسان هو الإنسان"، "الشمس فوق البطاح"، "لم تكن أمنيتي"، "القضبان"، و"خريف العمر".قدم الفنانعدداً من الأعمال الإذاعية وكان من أبرزها مسلسل "وراك وراك"، "نافذة على التاريخ"، "أم ناصر"، "فريج يقولون"، مراهق في السبعين"، "سيد البحر"، كما قدم عدداً من الأوبريتات كان منها أوبريت "والله زمن"، "بين الماضي والحاضر"، "بساط الفقر"، " سندريلا"، و"جسر المحبة الكويت".خلال مشوار الفنانالفني، قدم أعمالاً باقية بالذاكرة وعدداً من المسلسلات كان منها مسلسل "المصير"، "القلب الكبير"، "السوس"، "أجلح وأملح"، "طيور على الماء"، "الأقدار"، "دنيا المهابيل"، "الابريق المكسور"، "ابن العطار"، "الطابق الثالث"، "الإخوة الثلاثة"، "مذكرات جحا"، "خرج ولم يعد"، "دنيا الدنانير"، "الجوهرة"، "درس خصوصي"، "أحلام صغيرة"، "أحلى الأيام"، "امرأة ضد الرجال"، "الرحيل المر"، "المرايا"، "شمس الضحى"، "بين الحقيقة والخيال"، "ضيعة أم سالم"، "نادر"، "العائلة"، ليلة هروب"، "الناس بيزات"، "ميزان العدالة"، "لن أمشي طريق الأمس"، "ما يبقى غير الحب"، "عائلة أبورويشد"، "بيت الوالد"، "سوق المقاصيص"، "ديوان السبيل"، "جرح الزمن"، "عد وإغلط"، "وتبقى الجذور"، "ثمن عمري"، "فريج صويلح"، "ابن النجار"، "عيال الفقر"، "الأخ صالحة"، "الدروازة"، "ظل الياسمين"، "دار الزمن"، "أشياء لا تشترى"، "إخوان مريم"، "لهفة الخاطر"، "باب الفرج"، "اليحموم"، "البيت بيت ابوما"،"الليوان"، و"الجسر".قدم الفنانعدداً من الأعمال السينمائية كان منها فيلم "الصمت"، و"جمال عبدالناصر".

حصل الفنان إبراهيم الصلال على عدد من جوائز التكريم بالكويت كان منها:

جائزة التمثيل في مهرجان التلفزيون.

جائزة التمثيل في مهرجان التلفزيون.

جائزة أفضل ممثل في مهرجان الكويت المسرحي.

جائزة الدولة التشجيعية.

تكريم من مهرجان الكويت المسرحي التاسع.

درع تقدير من حفل تكريم رواد الفن الكويتي.

الفنانة مريم الصالح

مريم الصالح -الصورة من حسابها على تويتر

الفنانة مريم الصالح في سطور

أبرز الأعمال الدرامية للفنانة مريم الصالح

جوائز وتكريم حصلت عليه الفنانة مريم الصالح

درع رائد مسرح من فرقة المسرح العربي في الاحتفال بيوم المسرح العربي لتكريم الفنان المسرحي.

جائزة فضية عن دورها في مسرحية العاقل يقول أنا.

تكريم من الاتحاد الكويتي للمسارح الأهلية.

تكريم من فرقة المسرح الشعبي بمناسبة مرور أربعين عاماً على تأسيس الفرقة.

تكريم من مهرجان المسرح الخليجي الخامس.

تكريم من مهرجان "المميزون في رمضان".

درع تقدير من حفل تكريم رواد الفن الكويتي.

الفنان عبد الرحمن العقل

عبد الرحمن العقل-الصورة من حسابه على الانستغرام

أبرز أعمال عبد الرحمن العقل الدرامية

أبرز أعمال عبد الرحمن العقل المسرحية

أبرز الأعمال السينمائية للفنان عبد الرحمن العقل

تكريمات وجوائز للفنان عبد الرحمن العقل

جائزة أفضل ممثل من مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون الدورة الأولى عن دوره في مسلسل زارع الشر.

جائزة أفضل ممثل دور أول من مهرجان الكويت المسرحي السادس عن دوره في مسرحية حبة رمل.

تكريم من مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون الدورة العاشرة.

تكريم من مهرجان أيام المسرح للشباب الدورة الخامسة.

تكريم من مهرجان الشارقة للمسرح الطفل.

تكريم من مهرجان القرين الثقافي الدورة السابعة عشرة بالكويت.

درع تقدير من حفل تكريم رواد الفن الكويتي.

جائزة التميز الرمضاني من مهرجان المميزون أفضل مسلسل متكامل مسلسل الديرفة بالكويت.

الفنان غانم السليطي

غانم السليطي -الصورة من حسابه على الانستغرام

أما المكرمة السادسة فهي الفنانه الكويتية مريم الصالح، وُلدت عام 1946 حصلت على دبلوم معهد الدراسات المسرحية وكذلك بكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية وماجستير في الإخراج من جامعة بريستول، وعملت في وزارة الصحة ثم انتقلت للعمل في الإذاعة وعملت في مجال الإخراج. دخلت مجال الفن وهي بسن صغيرة من خلال المسرح، وتعد واحدة من أولى امرأتين كويتيتين إلى جانب الراحلة الفنانة مريم الغضبان تقف على خشبة المسرح، وكانت المسرحية بعنوان "صقر قريش". لها ابنان وهما نواف وصقر، وقد أُصيبت بمرض السرطان وخضعت للعلاج بالولايات المتحدة الأمريكية حتى شُفيت.قدمت الفنانهعدداً من المسرحيات خلال مسيرتها الفنية كان منها مسرحية "الطاعة"، "صقر قريش"، "ابن جلا"، "المنقذة"، "مضحك الخليفة"، "سكانه مرته"، "الجنون فنون"، "اصبر وتشوف"، "كازينو أم عنبر"، "انتخبوني"، "حرامي آخر موديل"، "حط حيلهم بينهم"، "صلاح الدين وبيت المقدس"، "صورة"، "نعجة في المحكمة"، "القاضي راضي"، "ضاع الديك"، "العاجل يقول أنا"، "ممثل الشعب"، "صبوحة"، "فرحة أمة"، "سيف العرب"، و"جنون البشر".شاركت الفنانةبعدد كبير من المسلسلات وقدمت أدواراً مهمة كان من أبرز مسلسلاتها مسلسل "لا فات الفوت ما ينفع الصوت"، "مذكرات بوعليوي"، "لعبة الأيام"، "محكمة الفريج"، "الحدباء"، "الطابق الثالث"، "الغوص"، "إنهم يكرهون الحب"، "الزير سالم"، "الرحيل"، "دنيا الدنانير"، "درس خصوصي"، "خالتي قماشة" ضيعة أم سالم"، "بنات الفريج"، "التائهه"، "نصيب"، "الناس الطيبين"، "صرخة ندم "، "العائلة"، الملقوفة، "جواهر"، "العقاب"، "حكايات من التراث الشعبي"، "صالح تحت التدريب"، "الحاقد"، "الوريث"، "بيت تسكنه سمرة "، "الدردور"، عندما تشتعل الثلوج"، "ديوان السبيل"، "شلوى أم عذاب"، "ثمن عمري"، "مصنع الرجال"، "لعبة الكبار"، "طاش ما طاش"، "الأرجوحة"، "سوالف حريم"، "إن فات الفوت". "جني وعطبة"، "الفرية"، "الدروازة"، "دار الزمن"، "نقش الحنة"، "وعاد الماضي"، شر النفوس"، "الملكة"، "حلفت عمري"، "كنة الشام وكناين الشامية"، "الناس أجناس"، "بيت بيوت"، "أبشر بالسعد"، و"حضرة الموقف"، أما آخر أعمالها فكان مسلسل "سنين العشرة".حصلت الفنانةعلى عدد من الجوائز، وكذلك التكريمات في الكويت كان منها:وأما الفنان المكرم السابع فهو الفنان الكويتي عبد الرحمن العقل ولد عام 1953 له من الأبناء جاسم، خالد، سالم، عبد الله، فيصل، وغالية. دخل عالم الفن من خلال "فرقة مسرح الخليج العربي"، وقدم أعمالاً تلفزيونية ومسرحية لمسرح الطفل ومسرح الكبار، كما قام بدبلجة الصوت لأعمال كرتونية شهيرة منها، "عدنان ولينا"، "الرجل الحديدي"، "صفر صفر"، "أساطير في قادم الزمان".قدم الفنانعدداً من الأعمال الدرامية كان أبرزها مسلسل "الصبر مفتاح الفرج"، "الإبريق المكسور، "إنهم يكرهون الحب"، "مذكرات جحا"، "إلى أبي وأمي مع التحية"، "المصير"، "أبلة منيرة"، "أحلام صغيرة"، "خالتي قماشة"، "الغرباء"، "إليكم مع التحية"، "المغامرون الثلاثة"، "مدينة الرياح"، "العائلة" "الملقوفة"، "قاصد خير"، "عبد الله البري وعبد الله البحري"، "بو متيح يوش متيح يطش"، "زارع الشر"، "دلق سهيل"، "الطير والعاصفة"، "طير الخير"، "عودة السندباد"، "الصحيح ما يطيح"، "زمن الرجال"، "الموذي"، "السرايات"، "الاختيار"، "أضحك ولا أبكي"، "شعره على الكتف"، "قلوب مهشمة"، "ديوان السبيل"، "لعبة الكبار"، "أنا حر"، "العضب"، "رحلة بو بلال"، "الخطر معهم"، "دمعة عمر"، "الشقردي"، "الأرجوحة"، "سوالف حريم"، "الدكتورة"، "إن فات الفوت"، "عليك سعيد ومبارك"، "جني وعطبة"، "من طق طبله"، "أبو شلاخ البرمائي"، "فضفضة" "شمس ونهار"، "الاختيار الصعب"، "أسوار"، "حسب التوقيت المحلي"، "العقد"، "الوزيرة"، "واقعي"، " تاكسي تحت الطلب"، "قتالة الشجعان"، "وحيد والمخبرين"، "مذكرات أمونة"، "عيال بو سالم"، "البيت المائل"، "بلا هوية"، "أيوب"، " أشياء لا تشترى"، "الحب اللي كان"، "البيت المسكون"، "الصراع"، "عواطف"، "زينة الحياة"، "كنة الشام وكناين الشامية"، "أيام العمر"، "بركان ناعم"، "محال"، "سر الهوى"، "الملافع"، "المعزب"، "الواجهة"، "لمحات"، "بسمة منال"، "حكايات أحلام وردية"، "درب العرايس"، "بو طبيع"، "الديرفة"، "دينار نصيب مختار"، "بيت الذل"، "مطر صيف"، "رد اعتبار"، "نساء قلن لا"، "دحباش"، "ممنوع السكوت"، و"لغز 1990".قدمعدداً من المسرحيات منذ بداياته الفنية كان منها:"نعجة في المحكمة"، "21 3 4 بم"، "ضعنا بالطوشة"، "يا غافلين"، "العانس"،"السندباد البحري"، "الشاطر حسن"، "طماشة"، "محاكمة علي بابا"، "فرحة أمة"، "عنترة بن شداد"، "البمبرة"، "فرسان بني هلال"، "الدكتور صنهات"، "شيكات بدون رصيد"، "النمر الوردي"، "الكرة مدورة"، "وراهم وراهم"، "لولاكي"، "أبطال السلاحف"، "لولاكي 2"، "عبيد في التجنيد"، " انتخبوا أم علي"، "روان والحرامية"، "كينغ كونغ والسلاحف"،"بشت المدير"، "لعيونك"، "جنون البشر"، "رحلة abcd"، "الحكومة أبخص"، "بو متيح"، "بلاي ستيشن"، "سوق شرق"، "السندباد"، "الرجل الذئب"، " جمعان والأمريكان"، "زوج سعادة الوزيرة"، "فندق الرعب"، "رعب في فيلكا"، "دراكولا"، "عايلة فن رن"، "عائلة آدم"، و"رحلة بدينار ونص".كما كان للفنانعدد من الأعمال السينمائية منها فيلم"منتصف الليل"، "المخيم"، "خميس وجمعة"، "باك فروم 2038".كرُمِّ الفنان عبد الرحمن العقل خلال مسيرته بعدد من الجوائز كان منها:أما الفنان الثامن المكرم فهو الفنان القطري غانم السليطي الذي جمع بين التمثيل وتقديم البرامج والتأليف، بدأ مشواره الفني من خلال المسرح؛ حيث قدم عدداً من الأعمال المسرحية ثم انتقل إلى تجربة أخرى بعالم الفن، وخاض التجربة الدرامية بعدد من الأعمال، كما قام بتجربة تقديم البرامج. مشواره حافل بالأعمال الفنية التي بقيت بذاكرة جمهوره بالخليج ولا زال يذكرها.

تنقل السليطي بعدد من الوظائف كان منها قارئ نصوص في تلفزيون قطر، رئيس قسم النصوص، ومراقب دراما في التلفزيون القطري، ويعمل حالياً في المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث خبيراً أول للفنون. له من الأبناء فيصل ومبارك وابن ثالث لكنه توفي وهو محمد.

قد ترغبين في معرفة الثنائي القطري غانم السليطي وعبدالعزيز جاسم.. أعمال مشتركة تركت بصمةً في الذاكرة الخليجية

أبرز أعمال غانم السليطي الدرامية

قدم الفنانعدداً من الأعمال الدرامية كان منها مسلسل "فوازير ساهي"، "سلامتك"،"حكايات أبو علي"، "عيد وسعيد"، "أحلى الأيام"، "حكاية العرندس"، "حكايات صلبوخ"، "فايز التوش"، "محسن منكم وفيكم"، "تناتيف"، "الناس بيزات"، "التوش منكم واليكم"، "خليل في مهب الريح"، "عمى ألوان"، "سوالف دنيا"، "الدريشة"، "إلى متى"، "بنات آدم"، "تصانيف"، "امرأة تبحث عن المغفرة"، "برايحنا"، "زمان لول"، و"أهل الدار".

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