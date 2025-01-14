نجوم يعودون إلى دراما رمضان بعد غياب سنوات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد الساحة الفنية لهذه السنة عودة عدد من الفنانين إلى الدراما بعد غياب سنوات.

فقدعاد النجم المصري، محمد هنيدي، إلى دراما رمضان بعد غياب 6 سنوات، وتحديداً منذ تقديمه مسلسل «أرض النفاق».

ويقدم مسلسل «شهادة معاملة أطفال»، والذي بدأ تصويره الشهر الماضي. ويجسد خلال العمل شخصية محامٍ يستفيق من غيبوبة دامت 20 سنة.

كما تعود الفنانة المصرية، إيمي سمير غانم، إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل «عقبال عندكم»، بعد غياب دام 5 سنوات. إذ قدمت آخر أعمالها الدرامية في مسلسل «سوبر ميرو»، الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019.

فيما تعود الفنانة السورية، كندة علوش، من خلال مسلسل «جاني في المنام»، بعد غياب 8 سنوات كاملة. وكان آخر ظهور لها في الدراما الرمضانية عام 2016 خلال مسلسل «أفراح القبة» مع منى زكي وإياد نصار.

ويعود أيضاً الفنان خالد سليم إلى دراما رمضان 2025، من خلال مسلسل «تقابل حبيب»، بعد غياب 6 سنوات. وتحديداً منذ مشاركته في مسلسل «رسايل» مع الفنانة مي عز الدين عام 2018.