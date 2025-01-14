أحمد مالك يكشف عن جوانب من حياته وقراراته المتهوّرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم أحمد مالك أن شخصية “يوسف” التي قدّمها في فيلمه الأخير “6 أيام” تشبه شخصيته الحقيقية في الكثير من الجوانب.

وقال مالك خلال حلوله ضيفاً على برنامج “صاحبة السعادة”، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر قناة dmc: “عندنا في الفيلم مراحل 2013 و 2015 و 2017 و 2020 و 2025، يمكن 2015 أكتر فترة شبه حياتي”.

وأضاف: “وقتها كنت شبه الفيلم جداً، كنت أصغر وقراراتي متهوّرة وصبيانية أكتر، ودي صفات بتعكس شخصية يوسف في الفيلم… الفترة دي في الفيلم فكرتني بنفسي وأنا أصغر وشايف الدنيا بشكل مختلف، والفيلم كان كإني ببص على عمري وشريط حياتي قدامي”.

يُذكر أن فيلم “6 أيام – وعملت إيه فينا السنين” من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، وشاركت في بطولته آية سماحة، وتدور أحداث الفيلم حول “يوسف” و”عالية” بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروف قهرية وهما في المرحلة الثانوية، وتجمع الصدفة بينهما مجدّداً وقد اتخذ كلٌ منهما مساراً مختلفاً في حياته عن الآخر.

الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، وتحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيّرنا ونضجنا بمرور السنين؟