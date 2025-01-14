شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة أبطال مسلسل الغاوي أمام أحمد مكى في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج ماندو العدل من تصوير أسبوعين من مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، من تأليف محمود زهران - طارق الكاشف، وإنتاج شركة سينرجى، حيث يتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار شعبى اجتماعى، وهو العمل الذى يجمع مكى وماندو العدل لأول مرة في الدراما التليفزيونية.

وينشر ”الخليج 365” القائمة الكاملة لمسلسل الغاوى وهم: أحمد مكى، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم في الفترة المقبلة .

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

وكان أحمد مكى قد بدأ رحلته مع الكبير أوى عام 2010، ثم انطلق بعدها وقدم الجزء الثاني عام 2011، ثم الثالث عام 2013 وتلاه الرابع عام 2014، والذي سجّل آخر مشاركات دنيا سمير غانم، وبعدها قدم مكي الجزء الخامس عام 2015، وتوقف بعد ذلك عن تقديم أجزاء جديدة حتى عاد بعد 7 سنوات بالجزء السادس في شهر رمضان 2022، ثم السابع في العام التالي 2023، وأخيراً الجزء الثامن في رمضان الماضي 2024.