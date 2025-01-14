شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء المطرب الشعبى محمود سعد اليوم بحدائق القبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى عائلة المطرب الشعبى الراحل محمود سعد عزاءه، اليوم الثلاثاء، بدار مناسبات القبة الجديدة بحدائق القبة، وكان قد توفى مساء أمس المطرب الشعبى محمود سعد عن عمر ناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانه بمدافن الوفاء الأمل بمدينة نصر، ونعاه عدد من الموسيقين والمطربين، حيث نعاه الفنان أحمد العيسوى وكيل نقابة المهن الموسيقية على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

المطرب محمود سعد هو صوت شعبى أصيل، من منشية الصدر حي حدائق القبة بدأ حياته في قراءة القرآن والإنشاد الديني، اكتشفه عازف عود حامد أبو ركوة، وهو ينشد، وجعله يغنى أغنية عبد الوهاب في الليل لما خلي، وعشق المواويل من خلال المطرب عبده الإسكندراني، وتعلم المقامات الموسيقية وذاع صيته من خلال تقديمه للأغانى الشعبية واشتهر باسم لورد الفن الشعبى.