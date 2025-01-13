وفاء عامر وسلوى عثمان تتبادلان أدوارهما مع ياسمين صبري وعمرو سعد.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:58 مساءً - تتواصل عمليات تصوير مسلسلات رمضان 2025 على قدم وساق للحاق بالعرض في الوقت المحدد مع تبقي أقل من 50 يوماً على حلول موسم دراما رمضان، وخلال عمليات التصوير شهدت الأيام الأخيرة تغييرات في أبطال وصناع الأعمال رغم انطلاق تصويرها، ولكن أبرز المفارقات في التغييرات حدثت في مسلسلي "الأميرة - ضل الحيطة" و"سيد الناس".

مفارقة وفاء عامر وسلوى عثمان

الفنانتان وفاء عامر وسلوى عثمان بطلتا التغييرات التي حدثت في الأيام الماضية والمفارقة أن الثنائي تبادلا أدوارهما بدون قصد، حيث اعتذرت وفاء عامر عن مسلسل "سيد الناس" مع عمرو سعد وإخراج محمد سامي لتتم الاستعانة بالفنانة سلوى عثمان بدلاً منها، وفي نفس الوقت قرر صناع مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" بطولة ياسمين صبري الاستعانة بالفنانة وفاء عامر بدلاً من سلوى عثمان.

وشهد مسلسل "الأميرة - ضل الحيطة" تغييرات كبيرة على مستوى الأبطال مع العودة إلى التصوير مرة أخرى بعد توقف أكثر من 3 أشهر، حيث تم التعاقد مع أسماء جديدة من الفنانين للمشاركة في البطولة أبرزهم وفاء عامر، مها نصار، هند عبد الحليم، هالة فاخر، عزت زين مع التخلي عن أسماء أخرى أبرزها أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، ثراء جبيل، غفران محمد، إضافة إلى المخرج إبراهيم فخر الذي اعتذر وتمت الاستعانة بالمخرجة شيرين عادل بدلاً منه.



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أبطال مسلسل "سيد الناس"

أما مسلسل "سيد الناس" فهو من بطولة: عمرو سعد، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، وياسين السقا، إنجي كيوان وساندي علي، المسلسل من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح والمخرج محمد سامي، والإخراج لـ محمد سامي أيضاً.

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اقرئي أيضاً.. خمسة نجوم يعودون إلى دراما رمضان 2025 بعد غياب سنواتيذكر أنيعرض لها حالياً مسلسل "" والذي تشارك في بطولته إلى جانب عدد كبير من النجوم، على رأسهم أحمد فهمي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أحمد مجدي، نضال الشافعي، أحمد بدير، سماح أنور، هدى الأتربي، ناهد رشدي، مريم الخشت، سماح السعيد، شاهيستا سعد، مؤمن نور، مازن جمال، أشرف عبد الغفور، أحمد عزمي، من تأليف أمين جمال وإخراج محمد أسامة.فيما تواصلتصوير أكثر من عمل بجانب "" للعرض في موسم دراما رمضان 2025 أبرزها مسلسل "حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».