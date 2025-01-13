بكلمات مؤثرة نشوى مصطفى تحيي ذكرى ميلاد زوجها الراحل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:58 مساءً - قامت الفنانة نشوى مصطفى بإحياء ذكرى ميلاد زوجها رجل الأعمال الراحل محمد عماد، والذي رحل عن عالمنا يوم 28 ديسمبر الماضي، وذلك بقيامها بنشر صورة له قبل وفاته بيومين فقط عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
وكشفت نشوى أن ظهورها في البرنامج أمر خارج عن إرادتها، وبدأت الحلقة قائلة: "الحقيقة أنا مش عارفة ابتدي الحلقة إزاي، لكن فيه التزامات في الحياة تجبرنا نشتغل، مكنتش عايزة أكون موجودة النهارده علشان محبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي، سامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي".
وأكدت نشوى أنها ما زالت متأثرة برحيل زوجها وغير قادرة على تجاوز هذه الأزمة قائلة: "اللهم لا اعتراض، أنا مسلمة ومسلّمة أمري لله وكلنا هنموت، لكن أنا مش عارفة أعيش".
تحدثت نشوى مصطفى عن علاقتها بزوجها، وأكدت أن علاقتهما بدأت منذ 33 عاماً تقريباً، وتمتعت علاقتهما خلال هذه الفترة بالسعادة والاستقرار، وأكدت نشوى أنها كانت تعيش حياة هادئة مليئة بالطمأنينة والحب والمودة والعشرة الطيبة، وحسن تربية الأبناء.
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كلمات مؤثرة من نشوى مصطفىوبكلمات مؤثرة أرفقت الفنانة نشوى مصطفى تعليقاً يدل على مدى حزنها وافتقادها له واصفة إياه بنور عينيها، حيث قالت: "الصورة دي قبل وفاة حبيبي بيومين، النهارده عيد ميلاد نور عيني -تتهنى في الجنة ياحبيبي- ربنا يرضى عنك ياحتة من قلبي، بحق أنوار اسم الله الرحيم ربنا يرحمك ويكرمك ويغفر لك ويراضيك، ألف ألف رحمة ونور".
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انهيار نشوى مصطفى في أول لقاء على الهواءوكانت قد اضطرت نشوى مصطفى مؤخراً لاستكمال برنامجها "بنت البلد" الذي تقدمه على قناة "cbc سفرة"، وذلك على الرغم من مرور فترة قصيرة على رحيل زوجها.
وكشفت نشوى أن ظهورها في البرنامج أمر خارج عن إرادتها، وبدأت الحلقة قائلة: "الحقيقة أنا مش عارفة ابتدي الحلقة إزاي، لكن فيه التزامات في الحياة تجبرنا نشتغل، مكنتش عايزة أكون موجودة النهارده علشان محبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي، سامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي".
وأكدت نشوى أنها ما زالت متأثرة برحيل زوجها وغير قادرة على تجاوز هذه الأزمة قائلة: "اللهم لا اعتراض، أنا مسلمة ومسلّمة أمري لله وكلنا هنموت، لكن أنا مش عارفة أعيش".
تحدثت نشوى مصطفى عن علاقتها بزوجها، وأكدت أن علاقتهما بدأت منذ 33 عاماً تقريباً، وتمتعت علاقتهما خلال هذه الفترة بالسعادة والاستقرار، وأكدت نشوى أنها كانت تعيش حياة هادئة مليئة بالطمأنينة والحب والمودة والعشرة الطيبة، وحسن تربية الأبناء.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».