شكرا لقرائتكم خبر عن بيتر ميمى يهدى مسلسل "مملكة الحرير" لروح المنتج فتحى إسماعيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى المخرج بيتر ميمي، مسلسل "مملكة الحرير" إلى روح المنتج الراحل فتحي إسماعيل، حيث شارك صورة من كواليس العمل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلاً: "إهداء إلى روح أخويا وصديقي فتحي إسماعيل اللي كان متحمس جدا للمشروع ده، إن شاء الله عمل ضخم ومختلف، مملكة الحرير".



من كواليس مملكة الحرير

مسلسل "مملكة الحرير" من بطولة الفنان كريم محمود عبد العزيز، والفنانة أسماء أبو اليزيد، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنان محمود البزاوى، والفنان أحمد غزى، والفنانة سارة التونسي، والفنان وليد فواز، والفنان يوسف عمر، وغيرهم، والعمل من إخراج بيتر ميمي.

ويعرض للفنان كريم محمود عبد العزيز حالياً في السينمات، فيلم "الهنا اللى أنا فيه" ويشاركه في البطولة كل من: دينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

وتدور أحداث فيلم "الهنا اللى أنا فيه" حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.