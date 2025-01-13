شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال فيلم "سنووايت" يحتفلون بعرضه الخاص بحضور داليا البحيرى وخالد عليش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت المخرجة تغريد أبو الحسن والفنانة مريم شريف والفنان محمد ممدوح تايسون والفنان محمد جمعة، وأبطال فيلم "سنووايت" بعرضه الخاص المقام بإحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

كما حضر عدد من الضيوف لتهنئة أبطاله ومشاهدة العمل داخل السينما منهم: الفنانة داليا البحيري، الإعلامي خالد عليش، واللاعب السابق تامر بجاتو.

فيلم "سنووايت" للمخرجة تغريد أبو الحسن قد لاقى انبهار الجمهور والنقاد بعد عرضه الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. حيث فازت بطلة الفيلم، مريم شريف، بأدائها الاستثنائي على جائزة اليُسر لأفضل ممثلة عن الفيلم.

ويحكي الفيلم في إطار درامي كوميدي عن "إيمان"، شابة مصرية قصيرة القامة التي تسعى إلى تحقيق حلمها بالحب والزواج، لكنها تواجه الصعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية، ولذلك تلجأ إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتتمكن من التعبير عن نفسها بحرية، وفي الوقت ذاته، تصارع من أجل المساعدة فى إتمام زواج أختها.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيلم يضم مجموعة من أبرز النجوم المصريين، مثل الفنان محمد ممدوح، وكريم فهمي، ومحمد جمعة، وخالد سرحان.



داليا البحيري



خالد عليش