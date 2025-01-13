انتهاء مرحلة التصويت لـ ‏Joy Awards 2025‎‏ والاستعداد ‏لإعلان الفائزين السبت المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 10:23 مساءً - أُسدل الستار أمس الأحد 12 يناير على مرحلة التصويت لجوائز صُنّاع الترفيه "Joy Awards" لعام 2025، بعد مشاركة جماهيرية واسعة عبر التطبيق الخاص بالجائزة، استعدادًا للإعلان عن الفائزين خلال الحفل المرتقب يوم السبت المقبل 18 يناير في "anb Arena" ضمن فعاليات موسم الرياض.
وشهدت الجوائز منافسة قوية في مختلف فئاتها التي تشمل السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من الشخصيات البارزة في عالم الفن والموسيقى والرياضة وعدد من الشخصيات المرموقة في صناعة الترفيه، إضافة إلى عروض فنية مبهرة.
وكانت عملية التصويت قد شهدت إقبالًا غير مسبوق، ما يعكس تفاعل الجمهور واهتمامه بتكريم أبرز المواهب والإبداعات في مختلف المجالات.
وفي جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافساً بين إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، وسلافة معمار عن "ولاد بديعة"، ونور علي عن "لعبة حب"، وهدى حسين عن "زوجة واحدة لا تكفي".
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منافسة قوية في مختلف الفئات
وشهدت الجوائز منافسة قوية في مختلف فئاتها التي تشمل السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، والمؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
ومن المنتظر أن يشهد الحفل حضورًا لافتًا من الشخصيات البارزة في عالم الفن والموسيقى والرياضة وعدد من الشخصيات المرموقة في صناعة الترفيه، إضافة إلى عروض فنية مبهرة.
وكانت عملية التصويت قد شهدت إقبالًا غير مسبوق، ما يعكس تفاعل الجمهور واهتمامه بتكريم أبرز المواهب والإبداعات في مختلف المجالات.
القائمة النهائية لترشيحات جوائز Joy Awards 2025
فئة السينما:
جائزة أفضل فيلم:
- فيلم "إنذار جرس"
- فيلم "404 رحلة"
- فيلم"شباب البومب"
- فيلم"ولاد رزق 3: القاضية" .
جائزة أفضل ممثلة في فيلم
- خيرية أبو لبن عن دورها في "جرس إنذار".
- نور الغندور عن "شهر زي العسل".
- هنا الزاهد عن "فاصل من اللحظات اللذيذة".
- وياسمين صبري عن "أبو نسب".
جائزة أفضل ممثل في فيلم:
- أحمد عز عن دوره في فيلم"ولاد رزق 3: القاضية"
- صهيب قدس عن "أحلام العصر"
- فيصل العيسى عن "شباب البومب"
- هشام ماجد عن "إكس مراتي".
فئة المسلسلات:برزت أسماء مسلسلات خليجية ومصرية ومشرقية.
جائزة أفضل مسلسل خليجي
- مسلسل "ثانوية النسيم".
- مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"
- مسلسل "شباب البومب" الموسم 12
- مسلسل "متحف يدي"
جائزة أفضل مسلسل مصري
- مسلسل "العتاولة"
- مسلسل "أشغال شقة"
- مسلسل "كامل العدد +1"
- مسلسل "نعمة الأفوكاتو"
جائزة أفضل مسلسل مشرقيفتضم أعمال "العميل"، و"لعبة حب"، و"مدرسة الروابي للبنات" الموسم الثاني، و"ولاد بديعة".
وفي جائزة أفضل ممثلة في مسلسل تشهد تنافساً بين إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، وسلافة معمار عن "ولاد بديعة"، ونور علي عن "لعبة حب"، وهدى حسين عن "زوجة واحدة لا تكفي".
جائزة أفضل ممثل في مسلسل
- أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في "العميل"،
- عبدالعزيز الشهري عن "فرسان قريح"
- معتصم النهار عن "لعبة حب".
جائزة الوجه الجديد
- العنود عبدالحكيم عن "بيت العنكبوت"،
- رسيل العتيبي ومحمد الحربي عن "سندس" الموسم الثاني
- نايف البحر عن "ثانوية النسيم".
فئة الإخراج
جائزة أفضل مخرج مسلسلات
- يتنافس أحمد خالد موسى عن "العتاولة"
- رشا شربتجي عن "ولاد بديعة"
- علي العلي عن "زوجة واحدة لا تكفي"
- محمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو" .
جائزة أفضل مخرج أفلام
- طارق العريان عن "ولاد رزق 3: القاضية"
- علي الكلثمي عن "مندوب الليل"
- فاطمة البنوي عن "بسمة"
- معتز التوني عن "إكس مراتي".
في مجال الموسيقى
جائزة أفضل أغنية
- أغنية "لمّاح" لعايض
- أغنية "الجو" لماجد المهندس
- أغنية "هيجيلي موجوع" لتامر عاشور
- أغنية "وين" للشامي
جائزة أفضل فنان
- أسماء الشامي
- تامر عاشور
- سيلاوي
- عايض
جائزة أفضل فنانة
- إليسا
- أصالة
- أنغام
- شيرين عبدالوهاب
جائزة الوجه الجديد
- TUL8TE
- خالد الصراف
- راكان آل ساعد
- وجدان سعيد.
في المجال الرياضي
جائزة أفضل رياضي
- سالم الدوسري
- ياسين بونو
- أيمن حسين
- حسام عوار
جائزة أفضل رياضية
- دنيا أبو طالب
- سماهر كردي
- هتان السيف
- هنا جودة
أما فئة المؤثرين
جائزة أفضل مؤثر
- أبو فلة (حسن سليمان)
- أسامة مروة
- شونق بونق (أحمد القحطاني)
- ونايف حمدان
جائزة أفضل مؤثرة
- سارة الورع
- ضحى العريبي
- كادي الجريسي
- نارين عمارة (نارين بيوتي)
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