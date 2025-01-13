نوال الزغبي تهنئ اللبنانيين: “مبروك المستقبل الواعد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت النجمة اللبنانية نوال الزغبي رسالة تهنئة إلى الشعب اللبناني، بعد الإعلان عن تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان.

ونشرت الزغبي عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” منشوراً جاء فيه: “شو حلو لبنان، مبروك للشعب اللبناني المستقبل الواعد والجميل”.

التهنئة التي أطلقتها نوال الزغبي تأتي في ظل حالة من الترقب السياسي في لبنان، حيث يعقد كثيرون الآمال على نواف سلام لقيادة مرحلة جديدة تعيد الاستقرار وتحمل حلولاً للأزمات المتراكمة في البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن نوال الزغبي معروفة بمواقفها الوطنية، حيث اعتادت التعبير عن تضامنها مع اللبنانيين في مختلف الأزمات التي تمر بها البلاد.