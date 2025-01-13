بيونسيه تدعم متضرري حرائق لوس أنجليس بـ2.5 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبرّعت الفنانة بيونسيه بمبلغ كبير لدعم المجتمعات المتضررة بشكل مأسوي من حرائق الغابات المستمرة في لوس أنجليس.

وأعلنت مؤسسة “بيغود” (BeyGOOD) التابعة لبيونسيه، يوم الأحد 12 كانون الثاني (يناير)، عبر إنستغرام، أنها ستقدم 2.5 مليوني دولار أميركي لصندوق إغاثة المتضررين من حرائق لوس أنجليس، الذي أنشأته مؤسستها الخيرية.

وجاء في التعليق على المنشور: “لوس أنجليس نحن نقف معكم. تتحرك “BeyGOOD” بالإعلان عن صندوق الإغاثة من حرائق لوس أنجليس بالتبرع بمبلغ 2.5 مليوني دولار”.

وتابع التعليق: “الصندوق مخصص لمساعدة العائلات في منطقة ألتادينا/باسادينا الذين فقدوا منازلهم، وللكنائس والمراكز المجتمعية لتلبية الاحتياجات الفورية للمتضررين من حرائق الغابات”.

وحثت بيونسيه الناس على زيارة موقع “BeyGOOD” على الإنترنت “لإظهار دعمكم للعائلات المتضررة”، وكذلك لمعرفة المزيد عن مؤسستها الخيرية العامة التي أسستها عام 2013.

يأتي هذا التبرع بعدما أكد الفاحص الطبي في مقاطعة لوس أنجليس ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات المدمرة إلى 24 حالة وفاة مساء الأحد. وبحسب الفاحص الطبي، فإن 16 من القتلى في الحريق كانوا في منطقة حريق إيتون، بينما وُجد ثمانية أشخاص حول منطقة باليسيدس.