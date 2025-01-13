جمال سليمان يعود إلى دمشق.. استقبال حاشد بالعراضة الشامية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد غياب دام 13 عاماً، عاد الفنان السوري جمال سليمان إلى دمشق، حيث استُقبل بحفاوة كبيرة على أرض مطار العاصمة السورية. ورافق استقبال سليمان عزف الموسيقى التقليدية والهتافات الفولكلورية، في مشهد يعكس التراث الشامي العريق.

ونشر سليمان مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي، يظهر فيه من داخل الطائرة، ووجّه رسالة إلى متابعيه قائلاً: “في الطائرة بعد 13 عاماً متجهاً إلى دمشق… زمان والله اشتقنا يا شام”.

عدسات الكاميرات وثّقت لحظة وصول سليمان إلى المطار، حيث احتشدت الجماهير لاستقباله، ورفعوه على الأكتاف تعبيراً عن محبتهم وافتخارهم بعودته.

وكان سليمان قد أوضح في تصريحات سابقة أنه غادر سوريا عام 2011 بسبب موقفه المعارض لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قائلاً: “منذ ذلك الوقت لم أتمكن من العودة إلى سوريا. حتى عند وفاة والدي ووالدتي لم أستطع حضور جنازتيهما”.

كما أضاف: “قضيت آخر ليلة رأس سنة في سوريا عام 2011، وسافرت بعدها إلى مصر من أجل تصوير عمل فني. وفي غيابي، اقتحم عناصر من مختلف الفروع الأمنية منزلي ودمّروه، وتلقيت تهديدات مباشرة بعدم العودة”.

عودة جمال سليمان إلى دمشق بعد هذه السنوات الطويلة تحمل رمزية كبيرة، خصوصاً أن غيابه كان بسبب مواقفه السياسية المناهضة للنظام، مما يجعل من لحظة استقباله حدثاً استثنائياً في الأوساط الفنية والشعبية السورية.