بيلا حديد تُعايد والدتها يولاندا: “سلامي وملكة عالمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عايدت عارضة الأزياء بيلا حديد والدتها الهولندية، يولاندا حديد، بعيد ميلادها الـ61، يوم الأحد، من خلال مشاركة لقطات قديمة لهما معاً. ونشرت عارضة الأزياء 19 صورة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقتها بتعليق: “عيد ميلاد سعيد لملكة عالمي. مع كل ما يحدث، أنتِ سلامي. أحبكِ يا أمي”. وأضافت: “شكراً لكونكِ أنتِ وكل ما أنتِ عليه. نور هادٍ، وقلب محب، وروح كريمة. أشعر أنني محظوظة جدّاً لأن الله اختارني لأكون طفلتك”.

وعايد محمد حديد، والد بيلا، يولاندا بعيد ميلادها، عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، قائلاً: “عيد ميلاد سعيد للأم الرائعة، والنور الهادي لأطفالنا. جميلة من الداخل والخارج. الصحة والفرح، الحب والاحترام”.

لكن عارضة الأزياء كانت شاركت، قبل أيام قليلة، صورة “مفجعة” لمنزل طفولتها وهو يحترق، بسبب الحرائق المستمرّة التي تجتاح لوس أنجلوس. فقد نشرت حديد صورة لقصر والدتها يولاندا الشهير، الذي كان يُعرَف سابقاً بقصر ماليبو، والذي اجتاحته النيران المستعرة. وكتبت بيلا على الصورة عبر خاصية القصص المصورة في إنستغرام: “غرفة نوم الطفولة”، وأرفقتها بوجه تعبيري حزين.

وكان هذا العقار الفاخر، الذي عاشت فيه يولاندا ذات يوم، وربّت فيه أطفالها، بمن فيهم بيلا وشقيقتها جيجي، يظهر كثيراً في برنامج “ربات بيوت بيفرلي هيلز”.

وشاركت عارضة الأزياء صورة أخرى تُظهِر الدمار في المنزل، الذي كان في الماضي خلفيّة لمسلسل تلفزيون الواقع، وحفلات العشاء المليئة بالدراما في المواسم الأولى. أما الآن فلم يتبقَّ منه سوى الإطارات الخشبية.

وكانت كايلي جينر استأجرت في السابق قصر ماليبو، المعروف باسم “كاربون كانيون إستيت” (Carbon Canyon Estate) أيضاً، مقابل نصف مليون دولار شهرياً. وكان المالك الأخير قد عرض القصر في لوس أنجلوس للبيع في تموز (يوليو) 2024، مقابل 35 مليون دولار.