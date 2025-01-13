شكرا لقرائتكم خبر عن دجيمون هونسو يعانى بسبب العنصرية في هوليوود.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف نجم Guardians of The Galaxy وGladiator دجيمون هونسو أنه على الرغم من مشاركاته في أعمال ناجحة في هوليوود إلا أنه لا يزال يعاني ماليا، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

بعد نجاحه في الدراما التاريخية Amistad للمخرج ستيفن سبيلبرج عام 1998، عمل هونسو باستمرار منذ ذلك الحين، حيث ظهر في Rebel Moon وShazam وA Quiet Place: Day One وغيرها.

تم ترشيحه لجائزتي أوسكار، عن فيلم Amistad وفيلم الإثارة Blood Diamond لعام 2006 مع ليوناردو دي كابريو.

في ظهوره في برنامج African Voices Changemakers على شبكة CNN، تحدث عن كيف أن الصناعة لم تدفع بعد ما يكفي مقابل عمله، وصرح هونسو قائلا:" ما زلت أكافح من أجل كسب لقمة العيش، لقد عملت في صناعة الأفلام لأكثر من عقدين من الزمان مع ترشيحين لجوائز الأوسكار والعديد من الأفلام الناجحة، ومع ذلك، ما زلت أعاني ماليًا، وأنا بالتأكيد أتقاضى أجرًا أقل من اللازم".

جادل هونسو بأن العنصرية هي جذر المشكلة، مدعيًا أن المواقف تجاهه في الصناعة منذ فيلم Amistad ، حيث سرد قائلا: "لقد تم ترشيحي لجائزة الجولدن جلوب، لكنهم تجاهلوني لجوائز الأوسكار لأنهم اعتقدوا أنني خرجت من الشوارع، على الرغم من أنني نجحت في تقديم شخصيتى، إلا أنهم لم يشعروا أنني ممثل يجب أن يحترموه".