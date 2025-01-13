شكرا لقرائتكم خبر عن ساموزين يصور أغنية "أيام في بعادنا فاتو" بعد 15 عامًا على طرحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم سامو زين تصوير أغنية "أيام في بعادنا فاتو" على طريقة الفيديو كليب، بعد طرحها منذ 15 عامًا، وهى من كلمات تامر حسين وألحان أحمد حسين وتوزيع تميم.

وطرح مؤخرًا النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "بصى بصة" من كلمات وألحان وتوزيع حسون وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وشاركه فى الأغنية حسون.

كان قد طرح النجم سامو زين أحدث أغانيه التي تحمل اسم "القبول نعمة" من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبد المنعم.

وطرح مؤخرًا النجم سامو زين، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "الحب" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الأبرص.

وطرح أيضًا النجم سامو زين، مؤخرًا، أغنية بطريقة الفيديو كليب بعنوان "دى حبيبتى"، من كلمات محمد فتحى، وألحان محمد شحاتة وعلى الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبى.

الكليب تم تصويره في اليونان على مدار يومين، مع المخرج شريف فرانسيس، وعن الأغنية يقول ساموزين، إنها من الأغانى القريبة إلى قلبه، حيث تتواجد معه منذ 3 سنوات، وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها فيديو كليب، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور.