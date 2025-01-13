شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة مديحة كامل من بدايتها إلى الاعتزال.. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تميزت بأجمل فنانات جيلها أو أكثرهن شهرة، فنانة ذات طابع خاص، تميزها لم يكن فقط فى طبيعة شخصيتها أو طريقة اختيارها لأدوارها، إنما جاءت ملامحها سمة تميزها منذ ولادتها، الفنانة مديحة كامل التي تحل اليوم ذكرى وفاتها، والتي استطاعت أن تحفر لنفسها مكانًا خاصًا داخل قلوب عشاقها بأدوارها وأعمالها التى ما زال الجمهور يتذكرها ويتذكر تلك العيون الساحرة والملامح الجذابة والأنوثة الطاغية التى وقع فى غرامها الملايين.

بدأت مواهب مديحة كامل الفنية فى الطفولة والصبا بالمسرح المدرسى، وفازت بكأس المدارس عن دور رابعة العدوية، كما كانت تؤدى دور رجل فى عدد من المسرحيات، وكانت تمارس رياضة الجمباز وكرة طائرة، وكان هذا سر رشاقتها.

حصلت على لقب فتاة الشاطئ فى إحدى المسابقات على شاطئ الإسكندرية فى سن 16 عامًا، ووضعت صورتها على غلاف مجلة الكواكب، وشاركت فى بعض عروض الأزياء وهى فى الثانوية العامة، ولكنها ظلت تحلم بفرصة للتمثيل.

من أشهر أفلامها هو والنساء، العيب، مطاردة غرامية، أبواب الليل، الكدابين الثلاثة، شقة مفروشة، الاختيار، أغنية على الممر، حب وكبرياء، الشيطان امرأة، البنات والمرسيدس، السكرية، زمان يا حب، في الصيف لازم نحب، أبناء الصمت، زائر الفجر ونساء في المدينة، العفاريت، الصعود إلى الهاوية، لا يا أمي، أذكياء لكن أغبياء، أشياء ضد القانون، السلخانة، درب الهوى، نعيمة فاكهة محترمة، مشوار عمر وملف في الآداب، ومن مسرحياتها هاللو شلبي، لعبة اسمها الفلوس والجيل الضائع ، ومن المسلسلات " العنكبوت و البشاير و الأفعى و النهر و الورطة و الغشاش ينابع النهر وأيوب البحر".

قررت مديحة كامل الاعتزال وارتداء الحجاب عام 1991 فجأة فى أوج شهرتها بعد مرض والدتها، وتفرغت للعبادة وابتعدت عن الأضواء.

رحلت مديحة كامل فى شهر رمضان بتاريخ 13 يناير عام 1997، بعد أن أدت صلاة الفجر، وأيقظت عددا من صديقاتها للصلاة، وبعدها دخلت غرفتها وقرأت آيات من سورة البقرة التى كانت تكمل حفظها، وضبطت المنبه على الساعة 12 ظهرا حتى تصلى الظهر، ولكن صعدت روحها إلى بارئها وهى نائمة.