شكرا لقرائتكم خبر عن لوك جديد ومختلف.. أحمد سعد يروج لألبومه الجديد "حبيبنا" ببوستر جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق النجم أحمد سعد البوستر الدعائي لألبومه الغنائي الجديد تحت عنوان "حبيبنا" والمنتظر إطلاقه عبر جميع منصات الموسيقى بدءًا من 15 يناير الجاري.

وظهر "سعد" بلوك وشكل مختلف للمرة الأولى وظهر بشارب وقميص مختلف على بوستر الألبوم الجديد الذي يقدم فيه تجربة موسيقية مختلفة ناتجة عن خبرته خلال السنوات الماضية وكذلك تجاربه حتى الوصول إلى قلوب الجمهور وتقديم ما يحبوه منه ولكن بالشكل الذي يحبه أيضًا.

وكان أحمد سعد نشر فيديو دعائي طويل عبر جميع منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي بدأ من منطقة القاهرة التراثية بمشاهد رائعة وتحدث فيه عن تحقيق حلمه وتجاربه الموسيقية من صعود وهبوط حتى الوصول لحلمه وحقق الفيديو انتشارًا هائلاً على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونجاح كبير حققه النجم أحمد سعد بأغنية "سبب فرحتى"، التى جمعته بالنجمة أصالة وكانت من ضمن الأغانى الأكثر رواجا فى الشرق الأوسط لهذا العام على يوتيوب.

وقال أحمد سعد مؤخرا لـ الخليج 365: "الحمد لله كنت متوقع إنها تحصل على الأكثر رواجا، حيث عند طرحها فى أقل من يوم حصدت المركز الأول فى مصر والسعودية والكويت والسابع عالميا، فى محرك البحث عبر منصة يوتيوب"، مضيفا: "الأغنية جمعتنى بنجمة كبيرة بحجم أصالة وكنت مبسوط بالغناء معها".

أغنية سبب فرحتي حققت 104 ملايين مشاهدة على يوتيوب وهى من كلمات محمد شافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع محمد عاطف الحلو.

وطرح مؤخرًا النجم أحمد سعد، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "بنت ناس" على موقع "يوتيوب" والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان وليد العطار، وتوزيع إيهاب كلوبيكس.

وكان قد اعتذر النجم أحمد سعد مؤخرًا عن حفله بمهرجان الموسيقى العربية بسبب تعرضه لوعكة صحية، ومعاناته من آلام فى عظم الفك العلوى، وهبوط فى مستوى الجيوب الأنفية، وأمره الطبيب المعالج بالراحة لمدة أسبوعين، حيث إنه كان غير قادر على الحديث بسبب تلك الوعكة التى تعرض لها، واعتذر أيضا عن كل ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.