شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الحفيان: المحلية أساس العالمية ومسيرة أمينة رزق ألهمتني المثابرة والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم التونسي أحمد الحفيان عن كواليس انتقاله من السينما التونسية إلى العالمية من خلال مشاركته في أعمال إيطالية، وذلك خلال الندوة المقامة حاليًا بمعبد الأقصر ضمن فعاليات الدورة الـ 14 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

وقال أحمد الحفيان: "المحلية هي أساس العالمية وبفضل السينما التونسية قدموني في أوروبا، ومن حظي أن العديد من المخرجين العالميين تعاملوا معي، بعد أعمالي في تونس"، مشيرا: "احنا كشعوب عربية، عاطفيين أكثر ولكن فن التمثيل بيخلينا عازفين جيدين في المشاعر".

وتابع: "إيماني بالخصوصية التونسية والفن والسينما التونسية، هو اللي ساعدني في الوصول إلى العالمية"، لافتا: "مسيرة أمينة رزق في بدايتها أدت أدوارا صغيرة ولكن قدراتها وبراعتها، خلاها أيقونة الام المصرية في السينما المصرية، فمسيرة فنانين زي امينة رزق بيعطيني الصبر والمثابرة والتفاني في العمل، وبعتبر نفسي دائما في بداية الطريق في سبيل تقديم الأفضل، وان شاء الله القادم يكون أفضل".

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية يرأسه شرفيا الفنان محمود حميدة، ويقام خلال الفترة من 9 إلي 14 يناير 2025، وتقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين منذ عام 2011، بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، وزارة الخارجية، وزارة الشباب والرياضة، ومحافظة الأقصر، ونقابة المهن السينمائية.