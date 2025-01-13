شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثل رورى سايكس فى حرائق لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رائدة الأعمال شيلي سايكس، والدة الممثل الأسترالي روري سايكس، عن وفاته إثر الحرائق المدمرة التي شهدتها لوس أنجلوس الأمريكية خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى مقتل العشرات وإجلاء مئات الآلاف من السكان، حيث نشرت بوست عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر تشرح من خلال كواليس وفاة ابنها.

وتحدثت رائدة الأعمال الأسترالية عن كواليس الساعات الأخيرة لابنها روري سايكس، الذي كان يعاني من الشلل الدماغي، وقالت سايكس على وسائل التواصل الاجتماعي إنها وابنها يعيشان في عقار مساحته 17 فدانًا في ماليبو، وهي مدينة ساحلية في مقاطعة لوس أنجلوس"، مضيفة: "بدأت أقدام روري تتورم بسبب الحرارة، ولم يكن يستطيع المشي بشكل جيد، كما كان يعاني من مشاكل في بطنه، لذلك لم يكن يريد أن يكون بعيدًا عن الحمام، لذلك قال: "أمي، اذهبي، أنا سأبقى".

وتابعت: "بقيت في العقار الرئيسي مع سايكس في الحمام لأنه كان من الصعب التنفس، جلست على الأرض مع المياه المعبأة في زجاجات وحاولت أن أبقى مبللة، ومن ثم رأيت جمرًا على سطح كوخ وحاولت إخماده بخرطوم، لكن "لم يكن هناك ماء يخرج، ثم توجهت بالسيارة إلى أقرب محطة إطفاء طلبًا للمساعدة، لكن قيل لها إنهم أيضًا ليس لديهم إمكانية الوصول إلى المياه".

وظهر روري سايكس في برنامج تلفزيوني بريطاني "كيدي كابرز" في التسعينيات، كان لديه كوخه الخاص في العقار.