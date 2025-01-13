شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى شرف الدين يكشف لليوم السابع أسباب اعتزاله الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان القدير حمدى شرف الدين أنه قرر اعتزال الفن للتفرغ لأسرته والجلوس مع أحفاده والتقرب إلى الله.

وأضاف شرف الدين، فى تصريحات لليوم السابع، أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية تواصل معى أكثر من مرة للعودة مرة أخرى إلى التمثيل ولكننى رفضت، وخلاص شبعت وقدمت أعمال كثيرة تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، وسافرت معظم بلاد العالم.

وتابع الفنان القدير، "الحمد لله سعيد بعرض أعمالى على شاشات التليفزيون، وآخرها مسلسل إمام الدعاة وسوق العصر وسلسال الدم، حيث كان آخر عمل شاركت فيه وحقق نجاحا كبيرا، ومازالت أصداؤه حتى الآن كبيرة".



وأكد الفنان القدير أنه عرض عليه الأيام الماضية تقديم عمل مسرحى ضخم بمشاركة عدد من النجوم، ولكنه رفض تفرغا لأسرته.

الفنان حمدي حافظ إبراهيم شرف الدين ممثل مصري، ولد في 18 اكتوبر 1940، وشارك في أكثر من 300 مسلسل من فترة الستينيات حتى الآن، منها سجن بلا قضبان .. حبيبة غيرى .. مخلوق اسمه المرأة .. تخصص فى ادوار المحامى .. الموظف الكبير .. ومن مسلسلاته ماشى يا دنيا ماشى .. القضبان .. ادم .. سلسال الدم .. رافت الهجان .. ليالى الحلمية .. ابن ماجة.

وشارك حمدي شرف الدين بالتمثيل بالكثير من الأعمال الفنية بأدوار ثانوية ومنها: مسلسل رأفت الهجان ج1 عام 1988، ومسلسل ذئاب الجبل عام 1993، ومسلسل يوميات ونيس ج2 عام 1995.

