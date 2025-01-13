شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كادرشيان تحذر من محتالين يستغلون اسمها فى جمع تبرعات للحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان من المحتالين باسمها فى جمع تبرعات لإطفاء الحرائق الضخمة التي اندلعت مؤخراً فى مدن عدة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وطالبت بتوخي الحذر من تلك المنشورات التى تستغل اسمها للنصب والاحتيال على الافراد من أجل كسب أموال.

ونشرت كاردشيان، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، رسالة تحذير لمتابعيها من أجل توخي الحذر من المنشورات التي تستغل اسمها للنصب على الناس وجمع أموال من أجل إطفاء الحرائق في لوس أنجلوس، لتضيف رسالة البريد الالكتروني المفبركة للتحذير في حال ان تم ارسالها من هذا الأيمل [email protected].

يأتي هذا في أعقاب دعمها المستمر لرجال الإطفاء المسجونين الذين يخاطرون بحياتهم مقابل دولار واحد فقط في الساعة، حيث طالبت منذ أيام حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم برفع رواتبهم إلى معدل لائق يتناسب مع مخاطراتهم بحياتهم من أجل الدفاع واطفاء الحرائق.



تحذير كيم كاردشيان



بوست كيم كاردشيان

وحتى صباح اليوم الاثنين، بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحرائق 24 وفاة، وقد تم إجلاء نحو 300 ألف آخرين ممن تعرضت منشآتهم للحرق أو اقتربت منها النيران، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وانتشرت حرائق الغابات فى لوس أنجلوس بسرعة عبر مساحات شاسعة بالمدينة والمناطق المحيطة بها، وبسبب الظروف الجافة ودرجات الحرارة المرتفعة والرياح القوية -التي تجاوزت سرعتها 150 كلم في الساعة- أتت الحرائق على آلاف الدونمات في غضون أيام قليلة.

وعلى الرغم من عمل فرق الطوارئ المستمر وتدخل طواقم الدفاع المدني التابعة لولايات مجاورة لاحتواء الحرائق، فإن حجم الكارثة طغى على الموارد المتاحة.