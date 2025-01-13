رامي جمال يؤجل طرح ألبومه الجديد لهذا السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 02:52 مساءً - أعلن المطرب رامي جمال تأجيل طرح ألبومه الجديد، وذلك لاقتراب شهر رمضان الكريم 2025، ومن المقرر طرحه في العيد بالتزامن مع بداية الصيف.

رامي جمال يعلن موعد طرح البومه الغنائي

قرر المطرب رامي جمال تأجيل طرح ألبومه الجديد لبعد شهر رمضان المبارك 2025، وأعلن ذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" قائلاً: "حبايبي الغاليين كنت وعدتكم إني هنزل الألبوم في أول السنة بس بصراحة بعد ما خلصت لقيت أن شهرين بالظبط ورمضان جي ربنا يبلغنا وإياكم رمضان فقولت أنا عاوز وقت مناسب".

وأضاف: "شوفت أن العيد يعتبر بداية الصيف ووقت جميل أن الألبوم يلحق يتسمع وقولت برضه أنا بقالي سنتين بنزل أغاني طول الوقت فمنها أريح شوية وأركز شوية وبالمرة أوحشكم شوية قولولي عاوزين الألبوم أغاني حزينة أكتر ولا فرحانة أكثر ولا نص ونص".

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"حياتي الحلوة" آخر أغاني رامي جمال

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يُذكر أنطرح مؤخراً أغنية جديدة بعنوان "حياتي الحلوة"، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد، وهي من كلمات حسام سعيد وتوزيع ومكس وماستر يحيى يوسف، جيتار مصطفى أصلان وتريات حسن سعيد، وألحان محمد النادي.

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