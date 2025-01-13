أبرزها تجربة الإخراج.. أهم المحطات والنجاحات التي حققتها درة في 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 02:52 مساءً - تُعد درة من أبرز الفنانين التونسيين الذين حققوا نجاحاً كبيراً في الساحة المصرية، على مدار العقدين الماضيين، إذ يتصدر اسمها الأعمال الفنية، وتمتلك قاعدة جماهيرية أيضاً، ورغم ذلك، فموهبتها لم تقتصر على التمثيل فقط.

وفي يوم ميلادها الذي يصادف اليوم الإثنين 13 يناير، نستعرض من خلال هذا التقرير أهم النجاحات والمحطات التي حققتها درة في عام 2024، وكان أبرزها خوضها لتجربة الإخراج للمرة الأولى.

درة تكشف عن موهبتها في الإخراج

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خلال عام 2024، خاضت الفنانةتجربة فنية جديدة لأول مرة في مشوارها الفني، حيث قدّمت فيلماً من إخراجها، وشاركت به في الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي أُقيمت بالقاهرة، ويحمل العمل اسم "وين صرنا" والذي حظى بإشادات واسعة، خلال عرضه العالمي الأول.

فيلم "وين صرنا" إخراج وإنتاج درة، يحكي عن "نادين"، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد ثلاثة أشهر من الحرب، برفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتين أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة خمس سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وكشفت درة، عن حبها الشديد للإخراج، منذ سنوات طويلة، وكانت تطمح لتقديم تجارب فنية، إلا أن دخولها التمثيل وانشغالها فيه، أبعدها قليلاً عن حلمها القديم، إلى أنّ عادت له مُجدداً، وتسعى لتكرار التجربة مرة أخرى، حال وجود أعمال تجذبها وتحمل مضموناً جيداً.

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درة تدشن خط أزياء جديداً خاصاً بها

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كما دشنتأيضاً خلال عام 2024، خط أزياء خاصاً بها، ليتضح أن التمثيل والإخراج ليسا هوايتيالوحيدتين، ولكنها من أبرز النجمات المحبة للموضة والأزياء بشكلٍ كبير، حيث أسست مشروعاً خاصاً بالفاشون وقامت بتصميم عدد من الفساتين المميزة، وحرصت على أن تكون هي الموديل التي تقوم بتصوير هذه الفساتين.

وقد شهد تدشين خط الأزياء الجديد الخاص بها، حدث لفت الأنظار بحضور نخبة من ألمع نجوم الفن، والحفل شهد مشاركة كبيرة من الفنانين البارزين مثل سميرة سعيد، شيرين رضا، هنا الزاهد، هند عبد الحليم، بالإضافة إلى يوسف الشريف، نسرين إمام، ليلى أحمد زاهر، عمر الشناوي، داليا شوقي، وغيرهم من الوجوه اللامعة في عالم الفن.

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آخر مشاركات درة الفنية في 2024

في 2024، عادتللسينما التونسية بعد غياب استمر حوالي 13 عاماً، حيث فاجأتفي نهاية العام، جمهورها في الوطن العربي باتجاهها للعمل في السينما التونسية بعد سنوات من التركيز في السينما والدراما المصرية حققت خلالها نجاحات كبيرة.

وكشفت درة عن بوستر فيلمها الجديد من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "الفيلم التونسي صاحبك راجل في قاعات السينما في كل أنحاء الجمهورية ابتداءً من 21 ديسمبر".

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تدور أحداث "صاحبك راجل" في إطار كوميدي عائلي يناقش العلاقات الإنسانية والصداقة والتحديات التي تواجه الأصدقاء، بالإضافة إلى كيفية التغلب عليها بطريقة مرحة، ويشارك في بطولة العمل مجموعة من النجوم التونسيين إلى جانب درة، منهم كريم الغربي، سفيان الداهش، ياسين بن قمرة، صلاح مصدق، كوثر الباردي، يونس الفارحي، لبنى السديري، فارس عبد الدايم، والفيلم من إخراج قيس شقير.

كما انتهت درة في عام 2024 من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، ميرهان حسين، ماجد المصري، بسنت شوقي، ريم سامي، طارق النهري، قصة شاهيناز الفقي، وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداث مسلسل "الذنب" في إطار درامي تشويقي، حول طبيب نفسي يُدعى (سليمان)، حيث يعمل في أحد المستشفيات ويواجه العديد من المواقف والأحداث داخل المستشفى مع مرضاه؛ ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الرقمية.

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