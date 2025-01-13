بين عادل إمام وسمير غانم.. هشام ماجد يكشف عن ملهميه في عالم الفن

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 02:52 مساءً - بالتزامن مع عرض مسرحيته "البقاء للأصيع" في موسم الرياض الترفيهي بنسخته الجديدة، والتي انطلق عرضها بدءاً من أمس الأحد وتستمر حتى 16 من شهر يناير الجاري، كشف الفنان هشام ماجد عن ملهميه في عالم الفن.

هشام ماجد يكشف عن ملهميه في عالم الفن

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هشام ماجد عن أحمد فتحي: كائن غريب

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هشام ماجد يكشف أسرار نجاحه المستمر بالكوميديا رغم المنافسة القوية

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مسرحية "البقاء للأصيع"

تحدث هشام ماجد لموقع "عرب وود" عن أبرز الفنانين الذين ألهموه في عالم الفن، حيث قال: "فيه ناس كتير، أستاذ، محمود عبد العزيز، هشام سليم على الرغم أنه مش كوميدي ولكن طول عمري أحبه، ومن أهم أسبابي أني أكون ممثل هو"، وأضاف:" بره مصر بحب تمثيل سايمون بيج، أوين ويلسن، كل دول اتأثرت بهم".كما تحدث عن بروفات مسرحية "البقاء للأصيع" وكواليس العمل مع أحمد فتحي، حيث قال: "احنا طول الوقت في بروفات وشبه بنبقى عايشين مع بعض فترة كبيرة قبل المسرحية علشان بنعمل بروفات طول الوقت من الصبح لبليل وبنسافر مع بعض، أحمد فتحي كائن غريب مش بنى آدام طبيعي طول ماهو موجود في الكواليس احنا بنضحك".كما كشفعن أسرار نجاحه في الكوميديا رغم المنافسة القوية بينه وبين زملائه، وهو حرصه على عدم تكرار أدواره مرة أخرى وأنه يبحث دائماً عن مواضيع مختلفة ويهتم بها الجمهور لتقديمها، حيث قال: "بحاول أجتهد على قد ما أقدر، وبحاول ألاقي مواضيع مختلفة في كل مرة بقدم فيها عمل جديد بحاول كل مرة أغير من نفسي وأسلوبي وأتعلم حاجات جديدة طول الوقت وأعرف إيه اللي بيعجب الجمهور وبقدمه".تُعرض مسرحية "البقاء للأصيع" في موسم الرياض بنسخته الخامسة، على مسرح محمد العلي، في البوليفارد سيتي، ويُشارك في بطولة المسرحية بجانب هشام ماجد وشيكو كل من: مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، وهي من تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني ومحمد نصار.

وتدور أحداثها حول انطلاق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة تصلح للحياة، بعدما شحت موارد الأرض، فتواجه البعثة قوانين وعادات غريبة، تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.

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