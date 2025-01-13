شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى والرابر أبيوسف ينضمان لمسلسل الغاوى مع أحمد مكى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد لطفى والفنان الشاب أبيوسف إلى مسلسل الغاوى بطولة النجم أحمد مكى المقرر عرضه في رمضان المقبل، من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، حيث يجسد محمد لطفى أحد الأدوار المميزة في المسلسل الذى تدور أحداثه في اطار شعبى، كما يتقابل مكى مع ابيسوف لأول مرة في الدارما التليفزيونية.

مسلسل الغاوى تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجى وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل أحمد بدير، أحمد كمال، ولاء الشريف وعدد آخر من الفنانين، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية، ليبتعد بذلك عن الكوميديا التى اعتاد على تقديمها فى الدراما والسينما خلال السنوات الماضية.

وقرر النجم أحمد مكى الخروج من عباءة شخصية الكبير أوى التي قدمها في خلال 8 مواسم فى دراما رمضان، واستقر على الابتعاد عن الكوميديا تماماً في مسلسل "الغاوى" الذى يقدم خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد بترك المنطقة الآمنة التي كان يلعب فيها خلال السنوات الماضية والدخول في منطقة جديدة بعيدة تماماً عن الكوميديا.

يذكر أن محمد لطفى شارك فى رمضان الماضى خلال مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.