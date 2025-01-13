شاهدوا ماذا قالت حلا الترك عندما نشرت صورة جديدة لها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 01:17 مساءً - ظهرت الفنانة حلا الترك بصورة حديثة لها بعد أن غيرت لون شعرها وبدت أجمل، وكانت الصورة لها وهي في السيارة وسألت متابعيها والذين أحبت أن يشاركوها جميع تحركاتها، وكل ما تقوم بها قائلة: "شرايكم في النيو لوك؟".

وتفاعل معها المتابعون وامتدحوا اختيارها للتغيير الجديد وامتدحوا كذلك جمالها.

آخر نشاطات الفنانة حلا الترك

وكان آخر نشاطات الفنانة حلا الترك هو الجزء الثاني من فيلم "سكر" من ﺇﺧﺮاﺝ تامر المهدي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جين ويبستر، أما الرؤية والسيناريو والحوار وكلمات الأغاني فهي لهبة مشاري حمادة، من بطولة الفنانة ماجدة زكي، ريهام الشنواني، حلا الترك، ديمة أحمد، محمد ثروت، ماريا جمعة، بالإضافة إلى آخرين.

والفيلم جاء في إطار موسيقي وعائلي، تدور الأحداث داخل ملجأ للأيتام، حول فتاة صغيرة تُدعى "سكر" تعيش رفقة مجموعة كبيرة من الأطفال، حيث تدير الملجأ سيدة غليظة وتابع لها ذو نوايا سيئة.

حلا الترك في سطور

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مغنية وممثلة بحرينية اشتهرت بسن صغيرة حينما اشتركت ببرنامج المواهب "عرب غوت تالنت"، وهي بالثامنة من عمرها، وبدأت مشوارها من خلال برنامج "ستار صغار" بالسابعة من عمرها الذي عُرض على قناة أبو ظبي بعام 2009، وعرفها الجمهور بوصفها مطربة صغيرة، واشتهرت من خلال عدة أغانٍ منها: "بابا نزل معاشه"، "نامي"، و"بنتي الحبوبة"، وقدمت مع هيا الشعيبي وأمل العوضي وبشار الشطي برنامج المسابقات "هو وهاي وهي".

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