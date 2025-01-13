شيري عادل تعتزل الفن في مكالمة هاتفية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة شيري عادل ضيفة على برنامج “آخر سؤال” عبر قناة “أبو ظبي” وكان مطلوباً منها تنفيذ مقلباً في صديقة لها من الوسط الفني، فاختارت بشرى واتصلت بها.

وقالت شيري لبشرى:” أنا أخدت قرار وعايزة أقولك عليه وعايزاكي تشجعيني دا قرار مصيري ومحتاجاكي تقفي جنبي فيه، أنا قررت اعتزل التمثيل وهفتح حضانة أطفال”.

لترد بشرى: “نعم نعم لأ ثانية واحدة يعني إيه الكلام الكبير دا إنتي بتهزري”.

وتتابع شيري: “لا أنا مبهزرش، إيه المشكلة أنا كنت فاكراكي هتقفي جنبي”.

وتقول بشرى: انتي بتشتغليني يا حبيبتي شكلك كده؟

وأضافت شيري: ” لا مبشتغلكيش أنا فاكراكي أن أي قرار متفقين عليه إحنا أصحاب وأي قرار المفروض أن انتي تقفي جنبي فيه”.

وهنا ردت بشرى: “أيوة دا كلام أنتي عيلة صغيرة تعتزلي إيه هو فيه “فرة” في البلد حكيم عايز يعتزل ومش عارف مين عايز يعتزل دا كلام مش منطقي”.

وعادت شيري لتقول لها: “ما أنا هفتح حضانة، حضانة افتحيها كده كده وأنتي شغاله إيه هيمنعك؟ مش هعرف أركز فيها دا خلاص قرار أخدته ومش هرجع فيه”.

وردت عليها بشرى: “هو إيه اللي قرار أخدتيه مفيش حاجة اسمها كده مش كل حاجة ليها منطقية ليه قولتي حاجة زي كده ليه جيه في بالك”.

لتكشف لها أخيرا شيري عادل أنه مقلب نفذته فيها.