مايلي سايروس تسترجع ألم فقدان منزلها بسبب حرائق الغابات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة الأميركية مايلي سايروس عن حزنها الكبير بسبب حرائق الغابات الكارثية في لوس أنجلوس، وذلك بعد مرور 6 سنوات على فقدانها لمنزلها في ماليبو عند اندلاع حريق وولسي عام 2018.

وفي التفاصيل، شاركت مايلي سايروس رسالة عاطفية عبر خاصية الستوري على منصة انستغرام يوم أمس السبت حيث عبّرت عن مدى الألم السائد.

وأرفقت مايلي سايروس الرسالة بصورة للدمار والرماد الذي اجتاح منذ سنوات ممتلكاتها التي كانت تشاركها مع زوجها السابق، ليام هيمسورث.

وكتبت مايلي سايروس رسالة باللغة الانكليزية، مفادها: “رؤية هذه الصورة تؤلمني بشدة اليوم. هذه صورة تم التقاطها لشرفتي الأمامية في عام 2018 بعد أن فقدنا منزلنا في حرائق وولسي”.

وأضافت مايلي سايروس: “إنه شعور لن تنساه أبدًا (…) إن روحي تتألم من أجل أولئك الذين يعانون بسبب هذا الدمار بشكل مباشر وأبكي من أجل مدينتي. إنه أمر مفجع للغاية. تمثل لوس أنجلوس مدينة “عيش الحلم” ولكن الواقع اليوم هو الخراب والدمار”.

وفي نهاية رسالتها، شاركت مايلي سايروس روابط لمنظمات “تدعمها شخصيًا وتساعد في مكافحة الحرائق ودعم الناجين”، وختمت رسالتها قائلة: “الوقت والموارد والتفاني من داخل مجتمعنا وخارجه سيشفينا، لكن الأمر يؤلمنا بشدة الآن… مع حبي دائمًا، مايلي”.

ووفقًا للموقع الرسمي، فإن المنظمة “تقدم إغاثة شاملة قائمة على الاحتياجات لضحايا حرائق الغابات حاليا، بما في ذلك حرائق باليساديس وإيتون وهيرست وسانست”.

ويُذكر أنه في عام 2018، فقدت مايلي سايروس منزلها الفاخر في حريق وولسي ولكنها لم تكن متواجدة لحظة اندلاعه بينما طليقها الممثل ليام هيمسورث كان موجودًا حينها، وفق ما نقل موقع “ديلي ميل” البريطاني.