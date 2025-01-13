مقتل فنان في حرائق لوس أنجليس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وافت المنية الممثل الأسترالي روري سايكس الذي ظهر في برنامج “كيدي كابيرز” البريطاني في التسعينيات وعاش لاحقاً مصاباً بالشلل الدماغي، عن عمر ناهز 32 عاماً في حرائق الغابات المدمرة في لوس أنجليس.

وأعلنت والدته شيلي سايكس على وسائل التواصل الاجتماعي وفاته بقولها: “ببالغ الحزن، علي أن أعلن وفاة ابني الجميل في حرائق ماليبو أمس. لقد تحطم قلبي تماماً”.

وأوضحت أنه توفي في كوخه في عقار العائلة الذي تبلغ مساحته 17 فداناً في ماليبو بعد أن “لم تتمكن من إطفاء الجمر على سطحه” لأن المياه كانت مقطوعة بواسطة شركة مياه بلدية لاس فيرجينيس.

يذكر أن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية كان أعلن في أحدث إحصاء أن حصيلة ضحايا الحرائق المدمرة في المنطقة ارتفعت إلى 16 شخصا.

بينما قدرت فرق الإطفاء دمار أكثر من 5300 منزل في حي باليسيدز منذ يوم الثلاثاء الماضي.

في حين أعرب المسؤولون عن قلقهم من أن يكون أكثر من 7 آلاف مبنى قد دمر أو تضرر في حريق إيتون، حسبما أفادت إدارة الإطفاء في مقاطعة لوس أنجلوس.

هذا وحذر رئيس إدارة الإطفاء، أنتوني ماروني، مساء أمس السبت من أن خطر الحريق لا يزال مرتفعا بسبب الرياح القوية، والهواء، والنباتات الجافة.