شكرا لقرائتكم خبر عن وئام مجدى تنضم إلى أسرة الكابتن مع أكرم حسنى في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

انضمت الفنانة الشابة وئام مجدى إلى أسرة مسلسل الكابتن للفنان أكرم حسنى والذى يتواصل تصويره للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025، حيث نشرت وئام مجدى صورة تجمعها ببطل العمل أكرم حسنى من أول يوم تصوير لها معلقة "رمضان 2025".



وئام مجدى واكرم حسنى

مسلسل الكابتن مكون من 15 حلقة ويشارك في البطولة إلى جانب أكرم حسني كل من: آية سماحة، سوسن بدر، أحمد عبد الوهاب، وئام مجدى، عمر شوقى، وسامي مغاورى، والعمل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالى، وإخراج معتز التونى إنتاج كريم أبو ذكرى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى.

وفى سياق آخر تواصل وئام مجدى تصوير دورها فى فيلم الصفا الثانوية بنات للفنان على ربيع والذى انطلق تصويره الشهر الماضى، للعرض فى موسم عيد الفطر السينمائى 2025، حيث تجسد وئام دور فتاة تربطها علاقة مع أوس أوس وتتطور هذه العلاقة إلى قصة حب مليئة بالمواقف الكوميدية.

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة على ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامى وئام مجدي، إسماعيل فرغلى، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، وتدور أحداثه فى اطار كوميدى,

يذكر أن وئام مجدى لفتت الأنظار خلال مشاركتها فى مسلسل "حالة خاصة" مكون من 10 حلقات، والذى تم عرضه على منصة Watch it، ومن بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.