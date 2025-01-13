شكرا لقرائتكم خبر عن ميل جيبسون يفجر مفاجأة جديدة عن مرض السرطان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر النجم العالمى ميل جيبسون مفاجأة جديدة في خلال أحدث ظهور له في أحد البرامج على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك بعدما أشار إلى أن الأدوية المضادة للطفيليات، والتي توصف تقليديًا لعلاج العدوى الناجمة عن الديدان الأسطوانية والطفيليات الأخرى، تحمل المفتاح لمكافحة السرطان.

وكشف جيبسون عن أن اثنين من أصدقائه المقربين، اللذين كانوا يعانون من السرطان في المرحلة الرابعة، شهدوا تعافيا ملحوظا بعد استخدام الأدوية المستخدمة عادة لعلاج العدوى الطفيلية مثل الديدان الأسطوانية والديدان الخيطية.

وتابع جيبسون مدعيًا أن الأصدقاء الثلاثة الذين جربوا هذه الأدوية "ليس لديهم سرطان في الوقت الحالي"، وأضاف بشكل حاسم في خلال البرنامج قائلا، "هذا الدواء يعمل، يا رجل".

وفي حين أثارت هذه الادعاءات الاهتمام، يحث الخبراء على توخي الحذر، حيث لا تزال الأدلة العلمية التي تدعم استخدام هذه الأدوية لعلاج السرطان في مهدها.

وكان قد تعرض قصر ميل جيبسون في ماليبو، إلى الاحتراق وذلك بسبب حرائق الغابات في أمريكا، حيث بلغت قيمة القصر 14.5 مليون دولار، وعلق جيبسون على حريق قصره بأنه لم يبقَ منه شيء.

وتسببت حرائق الغابات التى اندلعت فى لوس أنجلوس وما حولها فى احتراق منازل العديد من المشاهير فى الولايات المتحدة من بينهم بيلى كريستال وماندى مور.