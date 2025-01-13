تعرفوا إلى أبرز الخليجيين المرشحين لجوائز Joy Awards لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:57 صباحاً - أُعلنت مؤخراً الترشيحات لجوائز صُنّاع الترفيه "Joy Awards" لعام 2025 والتي سيتم منحها في حفل توزيع الجوائز، والذي من المقرر أن يُقام يوم السبت 18 يناير 2025، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض من كل عام، وتشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، المؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.
وتُعدّ جوائز "Joy Awards" واحدة من أهم الجوائز الترفيهية في العالم العربي، وتحتفي بالإبداع والتميز في مختلف المجالات الفنية والإعلامية. ومن خلال التقرير التالي سنذكر أسماء أهم المرشحين بالجائزة من الخليجيين ومع منْ سيتنافسون، وما هي الفئات التي تم ترشيحهم لها.
في فئة السينمايتنافس الفيلم السعودي "شباب البومب" من بطولة الفنان فيصل العيسى مع عدد من الأعمال وهي: "إنذار جرس"، رحلة 404"، و"ولاد رزق 3: القاضية" على جائزة أفضل فيلم.
جائزة أفضل ممثلةتتنافس الفنانة السعودية خيرية أبو لبن عن دورها في "جرس إنذار" مع عدد الفنانات على جائزة أفضل ممثلة وهن نور الغندور عن "شهر زي العسل"، هنا الزاهد" عن فاصل من اللحظات اللذيذة"، وياسمين صبري عن "أبو نسب".
جائزة أفضل ممثلكما يتنافس الفنان السعودي فيصل العيسى عن "شباب البومب"، وصهيب قدس عن "أحلام العصر"، على جائزة أفضل ممثل مع أحمد عز عن دوره في "ولاد رزق 3: القاضية"، وهشام ماجد عن "إكس مراتي".
فئة المسلسلاتأما عن فئة المسلسلات فيتنافس عدد من المسلسلات الخليجية؛ حيث ينافس المسلسل السعودي "شباب البومب" الموسم 12 للفنان فيصل العيسى والمسلسل السعودي "ثانوية النسيم" للفنان خالد صقر ونايف البحر، والمسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" للفنانة هدى حسين، والمسلسل الكويتي "متحف يدي" للفنانة فوز الشطي.
جائزة أفضل ممثلةبينما تتنافس عدد من الفنانات على جائزة أفضل ممثلة، وتم ترشيح الفنانة السعودية إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، والفنانة هدى حسين عن "زوجة واحدة لا تكفي"، وتتداخلان بالمنافسة مع الفنانة سلافة معمار عن "ولاد بديعة"، ونور علي عن "لعبة حب".
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جائزة أفضل ممثلبينما يتنافس الفنان السعودي عبد العزيز الشهري عن "فرسان قريح" مع زملائه على جائزة أفضل ممثل، ويدخل معه بالمنافسة أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في "العميل"، ومعتصم النهار عن "لعبة حب".
جائزة الوجه الجديدأما جائزة الوجه الجديد فتشهد حضور شخصيات صاعدة، ومن السعودية العنود عبدالحكيم عن "بيت العنكبوت"، والفنانة السعودية رسيل العتيبي والفنان السعودي محمد الحربي عن "سندس" الموسم الثاني، والفنان السعودي نايف البحر عن "ثانوية النسيم".
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جائزة فئة الإخراجوفي فئة الإخراج، يتنافس علي العلي عن إخراج مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مع كل من أحمد خالد موسى عن "العتاولة"، ورشا شربتجي عن "ولاد بديعة"، ومحمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو".
جائزة أفضل مخرج أفلامأما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين المخرج السعودي علي الكلثمي عن "مندوب الليل"، والمخرجة والفنانة فاطمة البنوي عن "بسمة"، ومنافسة أيضاً مع المخرج طارق العريان عن "ولاد رزق 3: القاضية"، ومعتز التوني عن "إكس مراتي".
في مجال الموسيقىأما في مجال الموسيقى، فيتنافس أغاني "لمّاح" للفنان السعودي عايض، "الجو" للفنان السعودي ماجد المهندس، مع كلٍ من "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور، و"وين" للشامي على جائزة أفضل أغنية.
أفضل فنانكما تشمل ترشيحات أفضل فنان الفنان السعودي عايض، والذي يشهد منافسة مع كل من أسماء الشامي، تامر عاشور، وسيلاوي.
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جائزة الوجه الجديدأما جائزة الوجه الجديد فيتنافس فيها الفنان السعودي راكان آل ساعد، الفنان الكويتي خالد الصراف، ويتنافسان مع وجدان سعيد.
أفضل رياضيوفي الرياضة، يتنافس السعوي سالم الدوسري، مع كل من ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي.
أفضل رياضيةوتتنافس على أفضل رياضية السعوديات دنيا أبو طالب، سماهر كردي، هتان السيف، مع هنا جودة.
أفضل مؤثرأما فئة المؤثرين فتشهد ترشيحات لأسماء بارزة من السعودية "أحمد القحطاني"، ونايف حمدان، يتنافسان مع أبو فلة "حسن سليمان" أسامة مروة، شونق بونق لجائزة أفضل مؤثر.
أفضل مؤثرةوتتنافس السعودية كادي الجريسي مع كل من سارة الورع، ضحى العريبي، ونارين عمارة، نارين بيوتي لجائزة أفضل مؤثرة.
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