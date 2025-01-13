تعرفوا إلى أبرز الخليجيين المرشحين لجوائز Joy Awards لعام 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:57 صباحاً - أُعلنت مؤخراً الترشيحات لجوائز صُنّاع الترفيه "Joy Awards" لعام 2025 والتي سيتم منحها في حفل توزيع الجوائز، والذي من المقرر أن يُقام يوم السبت 18 يناير 2025، والتي تأتي ضمن فعاليات موسم الرياض من كل عام، وتشمل الجوائز عدة فئات تغطي مجالات السينما، المسلسلات، الموسيقى، الرياضة، المؤثرين، والإخراج، مع التركيز على أبرز الأعمال والشخصيات التي تألقت خلال العام.

وتُعدّ جوائز "Joy Awards" واحدة من أهم الجوائز الترفيهية في العالم العربي، وتحتفي بالإبداع والتميز في مختلف المجالات الفنية والإعلامية. ومن خلال التقرير التالي سنذكر أسماء أهم المرشحين بالجائزة من الخليجيين ومع منْ سيتنافسون، وما هي الفئات التي تم ترشيحهم لها.

في فئة السينما

جائزة أفضل ممثلة

جائزة أفضل ممثل

فئة المسلسلات

جائزة أفضل ممثلة

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جائزة أفضل ممثل

جائزة الوجه الجديد

جائزة فئة الإخراج

جائزة أفضل مخرج أفلام

في مجال الموسيقى

أفضل فنان

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جائزة الوجه الجديد

أفضل رياضي

أفضل رياضية

أفضل مؤثر

أفضل مؤثرة

يتنافس الفيلم السعودي "شباب البومب" من بطولة الفنان فيصل العيسى مع عدد من الأعمال وهي: "إنذار جرس"، رحلة 404"، و"ولاد رزق 3: القاضية" على جائزة أفضل فيلم.تتنافس الفنانة السعودية عن دورها في "جرس إنذار" مع عدد الفنانات على جائزة أفضل ممثلة وهن نور الغندور عن "شهر زي العسل"، هنا الزاهد" عن فاصل من اللحظات اللذيذة"، وياسمين صبري عن "أبو نسب".كما يتنافس الفنان السعوديعن "شباب البومب"، وعن "أحلام العصر"، على جائزة أفضل ممثل مع أحمد عز عن دوره في "ولاد رزق 3: القاضية"، وهشام ماجد عن "إكس مراتي".أما عن فئة المسلسلات فيتنافس عدد من المسلسلات الخليجية؛ حيث ينافس المسلسل السعودي "شباب البومب" الموسم 12 للفنانوالمسلسل السعودي "ثانوية النسيم" للفنان، والمسلسل الكويتي "زوجة واحدة لا تكفي" للفنانة، والمسلسل الكويتي "متحف يدي" للفنانةبينما تتنافس عدد من الفنانات على جائزة أفضل ممثلة، وتم ترشيح الفنانة السعودية إلهام علي عن دورها في "سندس" الموسم الثاني، والفنانةعن "زوجة واحدة لا تكفي"، وتتداخلان بالمنافسة مع الفنانة سلافة معمار عن "ولاد بديعة"، ونور علي عن "لعبة حب".بينما يتنافس الفنان السعوديعن "فرسان قريح" مع زملائه على جائزة أفضل ممثل، ويدخل معه بالمنافسة أيمن زيدان وسامر إسماعيل عن دوريهما في "العميل"، ومعتصم النهار عن "لعبة حب".أما جائزة الوجه الجديد فتشهد حضور شخصيات صاعدة، ومن السعودية العنود عبدالحكيم عن "بيت العنكبوت"، والفنانة السعودية رسيل العتيبي والفنان السعودي محمد الحربي عن "سندس" الموسم الثاني، والفنان السعودي نايف البحر عن "ثانوية النسيم".إليكِ هذا الخبر.. شاهدوا: العنود عبدالحكيم تحتفل بيوم ميلادها.. وهذه أبرز أعمالها الفنيةوفي فئة الإخراج، يتنافسعن إخراج مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" مع كل من أحمد خالد موسى عن "العتاولة"، ورشا شربتجي عن "ولاد بديعة"، ومحمد سامي عن "نعمة الأفوكاتو".أما جائزة أفضل مخرج أفلام فتشهد منافسة بين المخرج السعوديعن "مندوب الليل"، والمخرجة والفنانة فاطمة البنوي عن "بسمة"، ومنافسة أيضاً مع المخرج طارق العريان عن "ولاد رزق 3: القاضية"، ومعتز التوني عن "إكس مراتي".أما في مجال الموسيقى، فيتنافس أغاني "لمّاح" للفنان السعودي، "الجو" للفنان السعودي، مع كلٍ من "هيجيلي موجوع" للفنان تامر عاشور، و"وين" للشامي على جائزة أفضل أغنية.كما تشمل ترشيحات أفضل فنان الفنان السعودي عايض، والذي يشهد منافسة مع كل من أسماء الشامي، تامر عاشور، وسيلاوي.أما جائزة الوجه الجديد فيتنافس فيها الفنان السعوديالفنان الكويتي، ويتنافسان مع وجدان سعيد.وفي الرياضة، يتنافس السعوي، مع كل من ياسين بونو، أيمن حسين، وحسام عوار على جائزة أفضل رياضي.وتتنافس على أفضل رياضية السعوديات، مع هنا جودة.أما فئة المؤثرين فتشهد ترشيحات لأسماء بارزة من السعودية ""، و، يتنافسان مع أبو فلة "حسن سليمان" أسامة مروة، شونق بونق لجائزة أفضل مؤثر.وتتنافس السعودية كادي الجريسي مع كل من سارة الورع، ضحى العريبي، ونارين عمارة، نارين بيوتي لجائزة أفضل مؤثرة.

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