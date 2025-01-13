ميغان ماركل تؤجل عرض مسلسلها مع الحب، ميغان.. وهذا موعده الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 13 يناير 2025 11:57 صباحاً - منذ أن اندلعت حرائق الغابات في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، كانت ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري من بين أوائل مقدمي يد العون والمساعدة والدعم لضحايا هذه الكارثة. ومساعدة ميغان ماركل لم تكن مادية فقط، بل كانت معنوية أيضاً، كان آخرها إلغاء عرض مسلسلها الذي سبقت وأعلنت عنه.

تأجيل عرض مسلسل ميغان ماركل لهذا الموعد

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مع استمرار اندلاع حرائق لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا- موطن ميغان ماركل- قررت دوقة ساسكس تأجيل عرض مسلسلها الذي جاء بعنوان: مع الحب، ميغان With Love, Meghan، حيث كان من المقرر عرضه يوم 15 يناير، لتقرر عرضه يوم 4 مارس.

وجاء هذا القرار بناءً على طلب ميغان، وبدعمٍ كامل من Netflix، بسبب الكارثة التي تواجهها لوس أنجلوس، قالت ميغان في بيان يوم الأحد 12 يناير: "أنا ممتنة لشركائي في Netflix لدعمي في تأخير الإطلاق، حيث نركز على احتياجات المتضررين من حرائق الغابات في ولايتي كاليفورنيا".

جوانب من مسلسل ميغان ماركل الجديد

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أعلنت ميغان ماركل يوم الخميس 2 يناير، عن مسلسل جديد بعنوان "مع الحب، ميغان" عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" والذي أطلقته مؤخراً. وتدور أحداثه حول مسعى جديد وشخصي لـ ميغان البالغة من العمر 43 عاماً، كمُضيفة ومنتجة تنفيذية.

وقد روجت ميغان ماركل للمسلسل الجديد عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" من خلال نشر مقطع الفيديو الدعائي وعلقت عليه: "كنت متحمسة جداً لمشاركة هذا معكم، آمل أن تحبوا العرض بقدر ما أحببت صنعه.. أتمنى لكم جميعاً عاماً جديداً رائعاً، شكراً لطاقمنا الرائع وفريق netflix ممتنة للغاية للدعم – والمتعة.. كما هو الحال دائماً، ميغان".

وظهرت ميغان بالإعلان الدعائي للمسلسل الذي صورته في مونتيسيتو بـ كاليفورنيا، وهي تطبخ في المطبخ وتعتني بخلية نحل وأيضاً تُرتب الزهور في متجر وتستضيف مجموعة من الأصدقاء والضيوف، بما في ذلك زوجها الأمير هاري.

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دعم الأمير هاري وميغان ماركل المواطنين المتضررين في الحرائق

قدم الأمير هاري وميغان ماركل دعمهما ومساعدتهما للمُتضررين من حرائق الغابات في لوس أنجلوس، حيث فتح الزوجان منزلهما للأصدقاء والأحباء الذين قد تم إجبارهم على الإخلاء.

وبالإضافة إلى مساعدة أحبائهما، يعمل كل من الزوجين الملكيين مع مؤسسة "Archewell" الخاصة بهما لتحديد أكثر الطرق لدعم المجتمع خلال هذه الأزمة، كما تبحث المؤسسة أيضاً عن فرص تطوعية للمساعدة في التعافي من مشاكل الصحة النفسية لأولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة فورية، كما يتم تسهيل جهود التعافي على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك تم تقديم التبرعات من خلال المؤسسة لجهود الإغاثة.

كما تعمل أيضاً العائلة مع مطعم تابع للشيف خوسيه أندريس، وهو شريك قديم لمؤسسة Archewell الخيرية التابعة للأمير هاري وميغان لتقديم المزيد من جهود الإغاثة، كما تبرع هاري وميغان أيضاً بالإمدادات الأساسية، بالإضافة إلى الملابس ومستلزمات الأطفال.

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