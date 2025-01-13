نشوى مصطفى ترد على انتقادات عملها بعد وفاة زوجها مباشرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تقف الفنانة نشوى مصطفى صامتة أمام الانتقادات التي تعرضت لها مرخراً بسبب خروجها للعمل بعد وفاة زوجها بأيام قليلة.

وقالت في برنامج “بنات البلد”: “سألت الأفاضل أصحاب العلم في فكرة إني أنزل أشتغل عشان أنا مرتبطة بعقود عمل، وفي تفاصيل تانية شخصية، وأنا مش هينفع أتسول ولا أستلف من حد، والحمد لله مستورة جدًا”.

وأضافت: ” أنا مرتبطة بمصالح ناس مينفعش أضرّ فيها، وسألت أهل العلم قالوا مش حرام الخروج للشغل وللطبيب، وأنا مريضة قلب ومركبة دعامات، ولازم أنزل للطبيب للمتابعة، والأفاضل قالوا الخروج للتسوق أو الزيارات العائلية يجب انتهاء فترة العدة أولًا”.

وكانت نشوى مصطفى قد انهارت من البكاء في أول ظهور تلفزيوني لها بعد وفاة زوجها، موضحة أنها عادت الى العمل بسبب التزاماتها.

وقالت:”الحقيقة أنا مش عارفة أبتدي الحلقة النهارده إزاي؟ فيه التزامات فالحياة بتجبرنا إن إحنا لازم نشتغل، وأنا مكنتش عايزة أكون موجودة النهارده علشان أنا محبش أزعج حضراتكم بشيء شخصي،، فأرجوكم سامحوني وهحاول أتماسك قدر استطاعتي ومن فضلكم اللي بيحب ربنا لو سمحتوا ادعوا لزوجي بالرحمة”.