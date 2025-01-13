أحمد الفيشاوي يوثّق حالة منزل والدته بعد الحريق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد الفيشاوي على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطع فيديو مصور من داخل شقة والدته الفنانة سمية الألفي، كشف من خلاله عن تفاصيل حالة المنزل، بعد مرور ثلاثة أشهر على الحريق الذي نشب به، مشيرًا إلى أن المنزل كان قد احترق بالكامل، لكنه عاد الآن إلى حالته السابقة وأصبح أجمل مما كان عليه.

وعلق الفيشاوي على منشوره وكتب:”من تلت شهور بيت أمى الفنانة القديرة سمية الألفى اتحرق كلياً ودلوقتى هي دى النتيجة.. حمد الله على سلامتك يا حبيبتى وعلى سلامة عمر الفيشاوى أخويا وحبيبى بسم الله الرحمن الرحيم “و عسى أن تكرهوا شيئاً وهو خيرٌ لكم صدق الله العظيم”.

جدير بالذكر أن أخر أعمال الفيشاوي فيلمه “بنقدر ظروفك”، ويشاركه البطولة مي سليم، نسرين طافش، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، ومن إنتاج وتأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، ويناقش غلاء الأسعار وتأثيرها على الفقراء الذين يعجزون عن التكيف مع هذا الوضع الاقتصادي الصعب.