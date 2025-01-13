مي كساب تكشف عن مفاجأة جديدة لمحبيها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم انشغال الفنانة مي كساب في التحضير لمسلسلها الرمضاني الجديد ” نون النسوة” لكنها تحضر في نفس الوقت لمفاجأة جديدة مع زوجها المطرب أوكا حيث يجتمعان في أغنية جديدة معاً.

ورغم تكتم مي وأوكا على التفاصيل، لكن الأخير وكنوع من تشويق الجمهور لتلك المفاجأة، نشر صورة تجمعه بزوجته مي كساب، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، وعلق قائلًا: “عمل جديد”، دون الكشف عن أي تفاصيل.

من ناحية أخرى تواصل مي استعدادتها لتصوير مسلسلها ” نون النسوة”، والذي ينتمي لنوعية الأعمال القصيرة حيث تدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم .

ويجرى المخرج إبراهيم فخر جلسات عمل للاستقرار على البطلة الثانية أمام الفنانة مي كساب، حيث يعتمد العمل على بطلتين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين خلال الأيام القليلة المقبلة.